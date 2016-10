Der kolumbianische Präsident Jose Manuel Santos erhält den Friedensnobelpreis 2016. Das Nobel-Komitee ehrte ihn für seine Verdienste um den Friedensprozess im Land. Er erhalte den Preis für seine Bemühungen, den seit über 50 Jahren währenden Guerillakrieg zu beenden, den die Regierung und die Rebellen gegeneinander führten, teilte das Komitee in Oslo mit. Die Anerkennung gelte auch dem kolumbianischen Volk, das die Hoffnung auf Frieden nicht aufgegeben habe, sowie den zahlreichen Opfern des Krieges. Der Präsident habe klargestellt, "dass er bis zu seinem letzten Tag im Amt weiter auf Frieden hin arbeiten will", sagte Komiteevorsitzende Kaci Kullmann Five. "Das Komitee hofft, dass der Friedenspreis ihm Kraft geben wird, diese herausfordernde Aufgabe zu meistern."

Santos hatte nach jahrzehntelangem Konflikt ein Friedensabkommen mit den Farc-Rebellen geschlossen. Die marxistisch orientierten Farc wollen ihre Ziele künftig auf legalem politischen Wege erreichen. Die Bevölkerung lehnte das Abkommen in einem Referendum zwar mit 50,2 Prozent Gegenstimmen ab, derzeit sind aber Nachbesserungen in Arbeit. Die Gegner halten vor allem die Strafnachlässe für falsch – und dass sich für Verbrechen verantwortliche Guerilleros demnächst zur Wahl stellen können.



Der Friedensnobelpreis stärkt Santos nun den Rücken, doch noch ein Abkommen zu erzielen. Der 65-Jährige hatte alles seinem Ziel unterstellt, den seit 52 Jahren dauernden Konflikt in Kolumbien beizulegen. Er gehöre einer Generation an, die nie im Frieden lebte, sagte der Staatschef im September 2013 in der UN-Vollversammlung. Aber sein Fehler war es, die Gegner eines zu sehr der Guerilla entgegenkommenden Vertrages einzubinden.



Santos gehörte als Handels- und Finanzminister verschiedenen kolumbianischen Regierungen an. Unter Präsident Álvaro Uribe war er als Verteidigungsminister für eine Militäroffensive gegen die Farc verantwortlich. Bei den Präsidentenwahl 2010 präsentierte er sich als Erbe seines politischen Ziehvaters Uribe. Als er dann aber 2012 die Friedensgespräche mit den Farc einleitete, überwarf er sich mit dem konservativen Hardliner, der zum erbitterten Gegner des Abkommens mit der Farc wurde – und mit seinern "No"-Kampagne siegte. Nun muss Santos auch mit dem Uribe-Lager verhandeln.



Santos hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität von Kansas in den USA und öffentliche Verwaltung in Harvard studiert. Später stieg er in das Verlagsgeschäft seiner Familie ein, die lange die größte kolumbianische Tageszeitung El Tiempo kontrollierte. Er kommt aus einer der einflussreichsten Familien des Landes.

Meine Generation hat nicht einen Tag im Frieden gelebt. Ich träume davon, dass meine Kinder und die Kinder aller Kolumbianer die Möglichkeit haben, Frieden zu erleben. Juan Manuel Santos 2013 vor den Vereinten Nationen

Der Friedensnobelpreis wurde seit seiner Gründung 1901 bislang 97 mal verliehen; unter den Preisträgern waren 109 Personen und 25 Organisationen. 2015 ehrte das Nobelkomitee das tunesische Quartett für den nationalen Dialog - für den entscheidenden Beitrag zum Aufbau einer Demokratie in Tunesien nach der Jasmin-Revolution 2011. 2014 teilte sich die junge pakistanische Vorkämpferin für Kinderrechte, Malala Yousafzai, die Auszeichnung mit dem Inder Kailash Satyarthi, der seit Jahrzehnten gegen Kinderarbeit kämpft. 2013 wurde die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen geehrt - für den Einsatz gegen die weltweit geächteten Massenvernichtungswaffen. Der Preisträger 2012 war die Europäische Union - für ihren 60 Jahre währenden Beitrag für Frieden, Demokratie und Menschenrechte in Europa.

Weitere Prominente Preisträger waren Bundeskanzler Willy Brandt (SPD, geehrt 1971), der chinesische Bürgerrechtler Liu Xiaobo (2010) oder US-Präsident Barack Obama (2009).

Der Preis wird jährlich im Oktober für den den besten oder größten Einsatz für Brüderlichkeit zwischen Staaten verliehen, für die Abschaffung oder Abrüstung von stehenden Heeren sowie für die Organisation und Förderung von Friedenskonferenzen. Den ersten Friedensnobelpreis bekamen 1901 der Schweizer Henri Dunant und der französische Pazifist Frederic Passy. Dunant ist Gründer des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz.

Seit 1960 wird auch auch der Einsatz für Menschenrechte und seit 2004 der für die Umwelt gewürdigt. Während andere Nobelpreise in der schwedischen Hauptstadt Stockholm vergeben werden, erfolgt die Auszeichnung für Frieden im norwegischen Oslo.

Die Verleihung findet am 10. Dezember, dem Todestag Nobels statt. Die Ausgezeichneten erhalten in Oslo eine Medaille, eine Urkunde und ein Preisgeld von acht Millionen schwedischen Kronen (etwa 830.000 Euro). Stifter ist der Erfinder des Dynamits, der Schwede Alfred Nobel (1833-1896). In seinem Testament hatte er das norwegische Parlament beauftragt, jährlich bis zu drei Personen oder Organisationen für ihre Verdienste auszuzeichnen.