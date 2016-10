Es war still geworden um den ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur der Bild am Sonntag. Vor zwei Jahren hatte Nicolaus Fest in dem Springer-Blatt einen Kommentar veröffentlicht, in dem er den Islam ein Integrationshindernis nannte. Die Aufregung war groß, Kollegen distanzierten sich, der Presserat sprach eine Rüge aus, Fest verließ den Verlag.



Jetzt betritt er die Bühne der Öffentlichkeit wieder – fast schon folgerichtig mit seinem Parteieintritt in die Alternative für Deutschland. Und er schafft es gerade mal fünf Minuten lang, den Eindruck zu erwecken, er sei nur ein weiterer Konservativer auf der Suche nach einer neuen politischen Heimat.



Schnell wird klar: Die AfD stärkt mit dem namhaften Publizisten nicht ihre bürgerlich-liberale Flanke, sondern holt einen weiteren Scharfmacher ins Boot.

Öffentlichkeitswirksam hatte die AfD einen "prominenten Neuzugang" angekündigt – lange ohne einen Namen zu nennen. Für die Präsentation mietete die Partei einen Raum im Haus der Bundespressekonferenz an. Fest, ein gestandener Journalist, Sohn des ehemaligen FAZ-Mitherausgebers Joachim Fest, sitzt neben dem Landesvorsitzenden der Berliner AfD, Georg Pazderski, und beantwortet die Fragen der Hauptstadtpresse. Wobei: Fragen wäre wohl übertrieben. Im Grunde genommen sind alle Redebeiträge der Journalisten Variationen der einen entgeisterten Frage: Meint der das ernst?



Was war geschehen?

Zunächst sagt Fest Dinge, die man so auch von Unionsabgeordneten hören könnte: Er sei für den Rechtsstaat. Sorge mache ihm die Aufweichung europäischer Regeln, wie zum Beispiel der Stabilitätspakt von Maastricht, das Freizügigkeitsabkommen von Schengen und das Dublin-Abkommen zu Flüchtlingen. Er fürchte sich vor einem Verlust der Freiheit, beklagt den Antisemitismus in der AfD.



"Alle Moscheen schließen"

Dann setzt er sich in die Tradition des bürgerlichen Widerstands gegen die Nationalsozialisten – nur um gleich klar zu machen: Die heutigen Nazis sind in seinen Augen die Islamisten. Das Tragen von Kopftüchern vergleicht er mit dem Zeigen von SS-Runen oder Hakenkreuzen. Der Islam ist für ihn weniger eine Religion, als vielmehr eine totalitäre Bewegung wie der Stalinismus. Schließlich gebe es ja in vielen islamischen Ländern keine Demokratie. Sein Urteil steht: Der Islam ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.

Fest fordert daher, mit dem Islam ebenso zu verfahren wie mit den Nazis: bekämpfen, wo immer das möglich ist. "Das öffentliche Zeigen dieser Ideologie kann man unterdrücken", glaubt Fest. Er sehe daher "keine andere Möglichkeit" als in Deutschland "alle Moscheen zu schließen". Selbst dem Berliner AfD-Chef Pazderski entgleisen da für einen Bruchteil die Gesichtszüge.



Doch statt die Aussage irgendwie wieder einzufangen, bekräftigt Fest sie auf alle folgenden Nachfragen. Hinweise darauf, dass diese pauschale Forderung nach einem Moscheeverbot nicht nur im Widerspruch zum AfD-Programm, sondern auch zum Grundgesetz stehe, beeindrucken den Juristen wenig. Man sei ja eine pluralistische Partei, unterschiedliche Standpunkte in Detailfragen müssten erlaubt sein. Und dass der Islam verfassungskonform sei und unter den Schutz der Religionsfreiheit falle, sei juristisch nicht gesichert.

Mit dieser Weltsicht möchte Nicolaus Fest es noch weit bringen. Gefragt, was seine politischen Ambitionen seien, grinst er triumphierend und zeigt Richtung Bundestag. Frei nach Gerhard Schröder sagt er: "Da will ich rein. Und zwar mit absoluter Mehrheit".