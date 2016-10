Bewaffnete haben in Pakistans Unruheregion Baluchistan eine Polizeischule angegriffen und Dutzende Menschen getötet. Der Sender Geo TV berichtete unter Berufung auf Ärzte, es seien 51 Leichen in Krankenhäuser gebracht und 116 Menschen verletzt worden. Die Attacke ereignete sich am Rande von Quetta, der Hauptstadt der Provinz.

Die bewaffneten Angreifer hatten den Polizeikomplex am Montagabend überfallen und dort wahllos um sich geschossen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich den Angaben zufolge rund 700 Kadetten in der Akademie auf. Medien berichteten von heftigen Feuerwechseln und schweren Explosionen auf dem Gelände. Etliche Kadetten wurden demnach als Geiseln genommen, die Täter verschanzten sich mit ihnen im Hauptgebäude.

Geo TV zitierte einen Kadetten, demzufolge mehrere Terroristen gegen 21.30 Uhr (Ortszeit) in das Trainingszentrum eingedrungen waren und das Feuer eröffneten. "Dann stürmten sie in die Kasernen", so schildert es der Augenzeuge.

Sicherheitskräfte umstellten das Gelände und starteten schließlich die Aktion zur Befreiung der Geiseln. Am Dienstagmorgen vermeldete der Innenminister der Provinz, Sarfaraz Bugdi, das Areal sei vollständig gesichert worden.

Unklar blieb zunächst, wie viele Angreifer an dem Überfall beteiligt waren und ob alle von ihnen getötet wurden. Zu der Bluttat bekannte sich zunächst niemand. Das Militär teilte laut Medienberichten mit, die Täter hätten Anweisungen aus Afghanistan erhalten und stünden mit der sunnitischen Extremistengruppe Lashkar-e Jangvi in Verbindung. Der Polizeikomplex in Quetta war schon 2006 und 2008 angegriffen worden. Damals wurden Raketen auf das Gelände abgefeuert.

Baluchistan ist zugleich die größte, ärmste und unruhigste Provinz Pakistans. Dort sind mehr extremistische Gruppen aktiv als in den anderen Landesteilen. Separatisten kämpfen zum Beispiel für die Abspaltung von Pakistan sowie für mehr politische und finanzielle Autonomie der Provinz. Auch einige pakistanische Taliban-Gruppen sowie die afghanischen Taliban haben hier ihre Basis.