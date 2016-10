Beim letzten TV-Duell mit der demokratischen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton überraschte ihr republikanischer Kontrahent mit einer Aussage: Er weigerte sich, die Anerkennung des Wahlergebnisses am 8. November zuzusagen. Auf die Frage des Moderators Chris Wallace, ob er sich zu dem Prinzip bekenne, dass der Verlierer der Wahl stets den Sieg seines Gegners anerkenne, sagte Trump: "Ich werde mir das anschauen."

Clinton kommentierte die Äußerungen Trumps mit den Worten, "das ist entsetzlich". Trump "verunglimpft unsere Demokratie und macht sie schlecht". Ihr einstiger innterparteilicher Rivale Bernie Sanders habe Trump die "gefährlichste Person" genannt, die in der modernen Geschichte Amerikas jemals Kandidat für das Weiße Haus gewesen sei. "Ich denke, er hat Recht", sagte Clinton.

Der Republikaner behauptet seit Tagen, die Wahl werde manipuliert, damit er nicht gewinne. Trump erklärte bei der Debatte, es gebe Millionen registrierte Wähler, die gar nicht wählen dürften. Er sagte auch, Clinton dürfe es gar nicht erlaubt sein, sich für das Präsidentschaftsamt zu bewerben. Beweise oder Indizien dafür hat er jedoch nicht geliefert. Sein Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence und seine Tochter Ivanka Trump hatten die Aussagen kurz vor der Fernsehdebatte relativiert und erklärt, die Manipulierungsvorwürfe bezögen sich auf die Medienberichterstattung.

Wiederholt wies Trump alle Vorwürfe von sexuellen Übergriffen auf Frauen zurück. Der Republikaner erklärt, die Darstellungen der Frauen sei als falsch entlarvt worden. Diese Frauen wollten berühmt werden. "Ich kenne diese Leute nicht", sagte er. Das seien alles Lügen aus Clintons Wahlkampfteam. Clinton warf dem 70-Jährigen daraufhin vor, Frauen zu verachten. "Donald Trump denkt, dass es ihn groß macht, wenn er Frauen erniedrigt. Es macht ihn nur zu einem Rüpel."

In der Einwanderungspolitik präsentierte sich Trump als Hardliner und hielt an seinem Plan des Baus einer Grenzmauer zu Mexiko fest. Nach Abschiebung "einiger schlechter, schlechter Menschen in diesem Land" werde er sich dann überlegen, wer wieder hineingelassen werde, sagte Trump weiter. Clinton versprach, sie werde in ihren ersten 100 Tagen im Amt auf eine Einwanderungsreform dringen.