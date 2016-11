Eine "Monsterdatei" europäischer Gesetzgebung sieht Ed King voraus. Der Chefredakteur des Klima-Informationsportals Climate Home spricht von mehr als 1.000 Seiten. Antje Mensen vom Deutschen Naturschutzring (DNR) nennt das Ganze einen "legislativen Tsunami". Der für Energie zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, tauft das Paket, das mehrere Richtlinien, Arbeitspläne und Legislativvorschläge enthält, lieber "Saubere Energie für alle Europäer".

Schon vor der Veröffentlichung an diesem Mittwoch haben sich Verbände, Wirtschaft und Denkfabriken positioniert, und zwar überaus gegensätzlich. Während die Umweltverbände befürchten, dass damit die Förderung erneuerbarer Energien mehr oder weniger abgeschafft werden soll, geißeln wirtschaftsnahe Think Tanks wie das Centrum für Europäische Politik (cep) in Freiburg das Paket als zu marktfeindlich. Die Cep-Experten sehen eigentlich gar keine Rechtfertigung für eine Förderung erneuerbarer Energien. Wie schon beim Vorschlag über die Lastenteilung bei der Umsetzung der Klimapolitik in Europa, die kam einen Tag vor Beginn der Sommerpause, hat die EU-Kommission wieder einen Termin für die Präsentation ihrer Vorschläge gewählt, der knapp vor einer Politikpause liegt, nämlich knapp vor Weihnachten. Ein Überblick über das "Winter-Paket".

Energieeffizienz

Maroš Šefčovič hat die Grundsätze des Winter-Pakets sicherheitshalber schon am Dienstag in Brüssel vorgestellt, nicht dass ihm Energie- und Klimakommissar Miguel Arias Cañete noch die Schau stiehlt. Šefčovič betonte, dass die gesamte Energie- und Klimapolitik dem Grundsatz "zuerst Energieeffizienz" folgen soll. Dieses Signal findet Brian Motherway entscheidend. Er leitet die Effizienzabteilung bei der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris und sagt, der Effizienzmarkt sei 2015 um sechs Prozent auf 221 Milliarden Dollar gewachsen. Das Wichtigste sei, dass Investoren das Vertrauen hätten, dass sich die Investitionen in Energieeffizienz lohnten. Dass das zumindest bei einem Teil der Wirtschaft der Fall ist, hat der Effizienzverband der Wirtschaft, Deneff, mit einer Umfrage ermittelt. 140 Unternehmen haben sich daran beteiligt. Und drei Viertel von ihnen sehen einen positiven oder sehr positiven Einfluss der EU-Energieeffizienz-Richtlinie auf den Effizienzmarkt in der EU. Deneff-Vorstand Christian Noll sagte dem Tagesspiegel, die Richtlinie "wirkt extrem positiv auf die Entwicklung des Energieeffizienzmarkts".

Noll wünscht sich allerdings etwas mehr Ehrgeiz, als die Kommission sich zutraut. Sie will zwar das Effizienzziel bis 2030 anheben, von mindestens 27 Prozent, die der Europäische Rat schon 2014 beschlossen hatte, auf 30 Prozent zu erhöhen und zu einem verbindlichen Ziel zu machen. Das EU-Parlament hatte aber 40 Prozent gefordert. Gerechnet wird der Effizienzfortschritt im Vergleich zu einem Energieverbrauchsszenario ohne zusätzliche Effizienzpolitik. Die Vorgabe, jährlich um 1,5 Prozent effizienter zu werden, wird über das Jahr 2020 hinaus weiter fortgeschrieben. Bisher hatte dieser Artikel sieben der Effizienzrichtlinie ein Enddatum, nämlich 2020, wenn die ersten Zielvorgaben für Energieeffizienz in der EU erreicht sein sollen.

Gleichzeitig soll die Gebäuderichtlinie ehrgeiziger werden und die EU-Kommission will mit anderthalbjähriger Verspätung einen Arbeitsplan für die sogenannte Öko-Design-Richtlinie vorlegen. Im Rahmen dieser Richtlinie werden Mindesteffizienzvorgaben für verschiedene Produkte erarbeitet. Besondere Prominenz hatten die Regulierung von Glühbirnen und Staubsaugern erlangt. Bei der in Deutschland neuerdings für die Erarbeitung der Verbrauchsvorgaben und technischen Richtlinien für die Produkte zuständigen Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) wird der Arbeitsplan schon mit einer gewissen Spannung erwartet. Denn inzwischen sind alle vorhergehenden Vorhaben abgeschlossen. "Bei der Öko-Design-Richtlinie gibt es gerade wenig zu tun", sagt ein BAM-Sprecher.