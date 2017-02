Angekündigt war ein "starker Ministerpräsident der großen Türkei". Nach vielen Reden von mitgereisten Kabinettsmitgliedern, führenden AKP-Vertretern und loyalen zivilen Gesellschaftsorganisationen lässt Binali Yıldırım jedoch keinen Zweifel mehr daran, dass er ein Auslaufmodell ist: ein Politiker von Gnaden des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Die rund 9.000 Anhänger in der Oberhausener König-Pilsener-Arena begleiten die von Yıldırım überbrachten Grüße des "großen Meisters" in Ankara mit ohrenbetäubendem Lärm. Respektvoll still wird es bei der Gedenkminute für Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk und seine Waffenkameraden. Erstaunlich textsicher wird die türkische Nationalhymne gesungen.

Im Vergleich zu früheren Auftritten von Erdoğan in großen deutschen Hallen gleicht die Stimmung während der Rede Yıldırıms eher einem Kindergeburtstag. Die aus den Lautsprechern schallenden Parteilieder feiern immer wieder Erdoğan. Kein Lied, kein Schlachtruf ist Yıldırım gewidmet. Immer wieder rufen größere Gruppen auf den Rängen "Allahu ekber" (Gott ist groß). Keine Rosenblätter für Yıldırım, die früher massenhaft auf die Köpfe von Erdoğan und seiner Frau Emine niedergingen. Dennoch kann sich Erdoğan auf Yıldırım als seine "Stimme" verlassen, bei diesem Auftakt der Auslandskampagne für ein "Ja" zu den Verfassungsänderungen.

Der 61-jährige Politiker kann einem schon Leid tun. Er weiß genau, dass er sich als Regierungschef auf einer Abschiedstour befindet. Wenn bei der Volksabstimmung über die Verfassungsänderungen am 16. April die einfache Mehrheit erreicht wird, wird es in absehbarer Zeit kein Ministerpräsidentenamt mehr geben. Das türkische Volk steht nämlich vor der Wahl, Erdoğans Alleinherrschaft abzusegnen und das Parlament mit Alibifunktionen abzuspeisen oder ihn in die Schranken zu weisen.

Die politische Führung der Türkei ist sich noch nicht ganz sicher. Ein "Ja" gilt als wahrscheinlich, aber ein "Nein" kann niemand mit Sicherheit ausschließen. Die rund 550.000 Stimmen, die die 1,4 Millionen in der Türkei stimmberechtigten Türken in Deutschland erfahrungsgemäß abgeben, könnten im Falle einer Pattsituation zum Zünglein an der Waage werden. Europaweit gibt es 2,9 Millionen zur Stimmabgabe in der Türkei berechtigte türkische Staatsbürger. Bislang war in der europäischen Diaspora eine Mehrheit von fast 60 Prozent für die regierende AKP normal.

Damit die in Deutschland am 27. März beginnende und bis zum 9. April dauernde Stimmabgabe ein deutliches Ergebnis im Sinne Erdoğans beschert, fehlt es nicht an Zuckerbrot. Die Familienministerin Fatma Betül Sayan kündigt die Einrichtung von "Familienattachés" in mindestens sechs von insgesamt 14 Konsulaten an. "Damit eure Probleme noch schneller gelöst werden", sagt Sayan unter großem Beifall. Erdoğans Deutschland-Experte Mustafa Yeneroğlu, der im Alter von einem Jahr nach Deutschland kam, nimmt die Türken in die Pflicht: "Euer Ja ist euer Glaube an eine starke Türkei."



Heimatverliebte gegen Vaterlandsverräter

Das Motto der Veranstaltung lautet: "Heimatverliebte sagen Ja." Wer "Nein" sagt, wird somit in die Nähe von Vaterlandsverrätern gerückt. "Ja" bedeute auch die Bekenntnis zu "einer Heimat, einer Fahne, einer Nation und einem Staat", sagt Yıldırım. "Märtyrer sterben nicht, die Heimat ist unteilbar", tönt es daraufhin von den Rängen.

Als Hauptfeinde werden immer wieder in einem Atemzug die PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) und die Bewegung des seit 1999 im US-Bundesstaat Pennsylvania lebenden Predigers Fethullah Gülen genannt. "Der Terroristenführer" in Amerika und die "Terrororganisation PKK" würden bald nicht mehr existieren, verspricht Yildirim, "damit niemand die türkische Fahne herunterholt und der Gebetsruf nicht verstummt". Der Vorwurf an Deutschland und an andere EU-Länder, sie würden "Terroristen das Handwerk nicht legen", fehlt auch nicht.



Die Party bleibt aus

Damit jeder in der Arena die türkische Fahne schwingt, haben die Organisatoren von der UETD (Union Europäisch Türkischer Demokraten) alle Stühle mit Fahnen bestückt. Früher gab es auch schon mal deutsche Fahnen dabei, die diesmal gänzlich fehlen. Anders ist auch der Ablauf. Yıldırım betrat um 13:45 und damit eine Viertelstunde früher als angekündigt die Bühne, um knapp anderthalb Stunden zu sprechen. Es gibt keine Müllberge, keine Essensreste auf dem Boden und auch keine beißenden Gerüche von Döner oder Lahmacun in der Halle oder in den Gängen.

Ob die Menschen hier in wenigen Jahren "besser Deutsch als Deutsche sprechen" werden, wie Yıldırım großspurig prophezeit, bleibt abzuwarten. Gut wäre es für die Integration und Akzeptanz vor allem der jungen Menschen, deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind. Erdoğan hat ihnen n den 15 Jahren seiner Regierungszeit das Gefühl gegeben, ernst genommen zu werden. Wie lange es wohl noch dauern wird, bis ihr Randgruppendasein endet?

"Ich bin glücklich, hoch lebe Erdoğan", rufen die meisten beim Verlassen der Arena, wenn sie gefragt werden, wie sie sich fühlen. Über Yıldırım sagt eine Frau: "Gut, gut, er ist gut für Erdoğan." Ein Ministerpräsident wird spätestens nach der nächsten gleichzeitigen Wahl von Staatspräsident und Parlament abdanken müssen. In zwei Jahren, wenn's dabei bleibt, dass die Verfassungsänderungen nach den parlamentarischen auch die demokratischen Hürden überspringen. Es sieht stark danach aus.