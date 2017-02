Viereinhalb Monate. So lange saß Aslı Erdoğan in Untersuchungshaft. Im August wurde die türkische Autorin — die zwar ihren Nachnamen, aber keine Verwandtschaft mit dem Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan teilt — bei einer Razzia gegen die prokurdische Zeitung Özgür Gündem festgenommen, wo sie als Gastredakteurin arbeitete.

Da die Regierung das Blatt für ein Sprachrohr der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) hielt, wurde ihr und anderen Angeklagten "Versuch der Zerstörung der nationalen Einheit" und "Propaganda für eine Terrororganisation" vorgeworfen. Insgesamt 136 Tage wartete Erdoğan im Gefängnis auf ihren Gerichtstermin. Ende Dezember ordnete ein Richter dann ihre Freilassung an.

Erdoğans Fall ist nicht ungewöhnlich: In der Türkei dauert die Untersuchungshaft oft mehrere Monate. Wegen überlasteter Gerichte und einer weitreichenden Definition von "Terror" warten manche Verdächtige sogar ein Jahr oder mehr; bis zu fünf Jahre sind erlaubt. Deshalb ist ungewiss, für wie lange der Welt-Korrespondent Deniz Yücel nun hinter Gitter kommt.

In einer Anhörung am Montagabend ordnete ein Richter Untersuchungshaft für den deutsch-türkischen Journalisten an. Yücel wird "Propaganda für eine terroristische Vereinigung" und "Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen.

Vage formulierte Terrorgesetze

In der Türkei bleiben viele "Terrorverdächtige" für die Dauer ihres Gerichtsverfahrens in Polizeigewahrsam. Nur ein Beispiel: Als Aslı Erdoğan freikam, wurde Ahmet Şık, der vielleicht bekannteste türkische Investigativ-Journalist, wegen "Terrorpropaganda" verhaftet. Seither wartet Şık in Untersuchungshaft. Wenn sein Gerichtsverfahren im April fortgesetzt wird, sitzt er seit fast vier Monaten hinter Gittern. Zuvor befand er sich wegen einer anderen Anklage zwischen 2011 und 2012 ein Jahr lang in Untersuchungshaft.

Viele der 155 Journalisten in türkischen Gefängnissen warten noch auf ein Urteil — oder sogar auf einen Gerichtstermin, so zum Beispiel die zehn Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet, die vor vier Monaten in Untersuchungshaft kamen. Am längsten sitzt der Journalist Mehmet Baransu in Untersuchungshaft. Er wurde im März 2015 festgenommen.

Dass Dutzende Journalisten und Autoren als "Terrorverdächtige" abgestempelt werden und deswegen in Untersuchungshaft kommen, liegt an den übermäßig vage formulierten Terrorgesetzen der Türkei. So ist beispielsweise die Verbreitung von undefinierter "terroristischer Propaganda" strafbar.

Erdoğan und seine Regierung haben dieses Gesetz zwar nicht erschaffen. Aber es wird in jüngster Zeit sehr weit ausgelegt, vor allem seitdem der Konflikt mit der PKK wieder aufgeflammt ist, sodass oft Regierungskritiker auf seiner Grundlage eingesperrt werden. So wurde etwa den mehr als tausend Akademikern, die im Januar 2016 eine Petition gegen den Militäreinsatz in kurdischen Gebieten unterschrieben, Propaganda für die PKK vorgeworfen.