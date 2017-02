Eine ganz normale Woche in der Türkei: Mehr als 20 Journalisten müssen vor Gericht erscheinen; ein Satiremagazin wird wegen seiner Moses-Karikatur geschlossen; eine Tageszeitung zensiert ein Interview mit einem Nobelpreisträger, der den Präsidenten kritisiert; ein kurdischer Journalist wird in Polizeigewahrsam zusammengeschlagen; der Korrespondent einer deutschen Zeitung wird festgenommen.

Nur die letzte Nachricht sorgte hierzulande für Schlagzeilen, weil all diese Repressionen in der Türkei mittlerweile zum Alltag gehören. Fälle wie der von Deniz Yücel, der als Türkei-Korrespondent der Welt seit vergangenem Dienstag im Gefängnis sitzt, sind die Regel, nicht die Ausnahme. Es gilt: Journalisten, die kritisch über die türkische Regierung berichten, müssen mit Festnahme rechnen.

Die Türkei ist schon lange als weltweit größtes Gefängnis für Journalisten bekannt — ein unehrenhafter Titel, den das Land nur vorübergehend an China verlor. Rund 150 Reporter und Redakteure sitzen in türkischer Haft. Seit dem Putschversuch gehen die Behörden noch stärker gegen Journalisten vor, Präsident Recep Tayyip Erdoğan ordnete seitdem per Dekret die Schließung von mehr als hundert Medien an.

Amnesty International Länderberichte Deutschland Die deutschen Behörden unternahmen laut Amnesty "erhebliche Anstrengungen, um die große Zahl Asylsuchender, die 2015 nach Deutschland gekommen waren, unterzubringen und ihre Anträge zu bearbeiten". Die Regierung habe jedoch auch mehrere Gesetze verabschiedet, die die Rechte von Asylsuchenden und geflüchteten Menschen einschränkten, unter anderem in Bezug auf die Familienzusammenführung. Weiter kritisiert Amnesty: "Die Zahl rassistischer Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte blieb hoch, und die Behörden ergriffen keine wirksamen Gegenmaßnahmen." Frankreich 2016 wurde der Ausnahmezustand in Frankreich viermal verlängert – eine Folge mehrerer Terroranschläge, etwa in Paris, Nizza oder Rouen. Die durch den Ausnahmezustand legitimierten Maßnahmen führten aus Sicht von Amnesty zu einer "unangemessenen Einschränkung der Menschenrechte". So konnten die Behörden beispielsweise Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss vornehmen oder "aufgrund vager Verdachtsmomente, die für Strafverfolgungsmaßnahmen nicht ausreichten, die Bewegungsfreiheit von Personen einschränken". Auf der Grundlage dieser Sonderbefugnisse gab es 2016 demnach mehr als 4.000 Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluss, mehr als 400 Personen wurden unter Hausarrest gestellt. Griechenland Nach der Schließung der Balkanroute hätten Tausende von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten unter menschenunwürdigen Bedingungen auf dem griechischen Festland festgesessen, kritisiert Amnesty. Es seien weiterhin Vorwürfe über Folter und andere Misshandlungen durch Angehörige der Sicherheitskräfte bei Ingewahrsamnahme und/oder während der Haft eingegangen. Im August 2016 habe sich der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung zudem besorgt über die Situation der Roma in Griechenland gezeigt. Insbesondere wies er auf Hindernisse beim Zugang zu Grundbedürfnissen wie Bildung und Wohnen und die häufigen Ausweiskontrollen und Polizeischikanen hin, denen Roma ausgesetzt waren. Türkei Die Regierung sei 2016 mit harten Maßnahmen gegen Staatsbedienstete und die Zivilgesellschaft vorgegangen, nachdem im Juli ein Putsch gegen die Regierung fehlschlug. Im Visier standen "insbesondere Personen, denen Verbindungen zur Fethullah-Gülen-Bewegung vorgeworfen wurden". Nach dem Putschversuch sei der Notstand ausgerufen worden, der bis zum Ende des Jahres bestand. Bis dahin seien mehr als 40.000 Menschen in Untersuchungshaft genommen worden. "Es gab Belege dafür, dass nach dem Putschversuch Festgenommene gefoltert wurden. Fast 90.000 Staatsbedienstete wurden entlassen, Hunderte Medienunternehmen und NGOs geschlossen und Journalisten, Aktivisten und Parlamentarier inhaftiert. Menschenrechtsverletzungen durch die Sicherheitskräfte blieben weiterhin straffrei, insbesondere im mehrheitlich von Kurden bewohnten Südosten des Landes, wo in mehreren Städten 24-stündige Ausgangssperren galten", heißt es in dem Bericht. Philippinen Die Regierung des neuen Präsidenten Rodrigo Duterte startete nach Angaben von Amnesty im vergangenen Jahr "eine massive Kampagne gegen Drogen". Dabei seien mehr als 6.000 Menschen getötet worden. Auch Menschenrechtsverteidiger und Journalisten seien ins Visier geraten und von unbekannten Tätern oder bewaffneten Milizen getötet worden. "Die Polizei setzte weiterhin unnötige und unverhältnismäßige Gewalt ein", heißt es in dem Bericht.

Doch Yücels Fall überschreitet eine weitere Linie. Ausländischen Journalisten wurde zuvor höchstens die notwendige Akkreditierung oder die Einreise in die Türkei verwehrt. Wenn ein Korrespondent in Haft geriet, wurde er in der Regel nach wenigen Tagen wieder freigelassen. Mit Yücel sitzt zum ersten Mal ein Korrespondent einer deutschen Zeitung länger im Gefängnis.

Seine Festnahme könnte man also als Signal an uns Auslandskorrespondenten in der Türkei verstehen: Auch ihr seid nicht mehr unantastbar. In den Augen der Regierung in Ankara ist Yücel, der sowohl die deutsche als auch türkische Staatsbürgerschaft besitzt, allerdings ein einheimischer Journalist — und wird entsprechend behandelt.



Yücel wird unter anderem Terrorpropaganda und Datenmissbrauch vorgeworfen, weil er im Herbst über E-Mails des Energieministers Berat Albayrak geschrieben hatte, die von der türkischen Hacker-Gruppe RedHack verbreitet wurden.

Kritisch eingestellte Journalisten müssen vorsichtig sein, damit sie nicht auf den Radar der Regierung geraten, sagt Mehveş Evin, eine türkische Journalistin mit mehr als zwei Jahrzehnten Berufserfahrung. Oft bedeutet das Selbstzensur: "Über diese E-Mails hätte ich persönlich nicht geschrieben," sagt sie.