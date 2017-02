In mehreren US-Städten und im Ausland haben wieder zahlreiche Menschen gegen die von Präsident Donald Trump verfügten Einreiseverbote für viele Muslime protestiert. So versammelten sich unter anderem in Washington, New York und Miami schätzungsweise mehrere Tausend Demonstranten. Auch in der Nähe von Trumps Clubanlage Mar-a-Lago in West Palm Beach (Florida), wo sich der Präsident an diesem Wochenende aufhält, war eine Protestaktion geplant. Demonstrationen gab es unter anderem auch London, Berlin und Paris.

Allerdings hatte die US-Regierung die Einreisesperren nach der einstweiligen Verfügung eines Bundesrichters zumindest vorläufig aussetzen müssen. Ein Eilantrag des Justizministeriums auf Aufhebung dieser Blockade wird erwartet. Trump kritisierte via Twitter die Entscheidung des Bundesrichters James Robart: "Wie weit ist es mit unserem Land gekommen, wenn ein Richter einen Reisebann stoppen und jeder, sogar mit bösen Absichten, in die USA kommen kann?"

Bereits zuvor hatte er sich herablassend über den Richter in Seattle geäußert. "Die Meinung dieses sogenannten Richters, die praktisch unserem Land die Durchsetzung von Gesetzen wegnimmt, ist irrwitzig und wird überstimmt werden!" twitterte der Republikaner. Rechtsexperten nannten es einen äußerst ungewöhnlichen Vorgang, dass ein amtierender Präsident die Legitimität eines Richters offen in Frage stelle.

Mehr als tausend Demonstranten gingen in Berlin gegen das Einreiseverbot auf die Straße. Die Menschen versammelten sich vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor. Auf einer großen US-Flagge stand "We say no" ("Wir sagen Nein").



Zehntausende Demonstranten protestierten in London gegen das "schädliche Zusammenwirken" der britischen Premierministerin Theresa May und des US-Präsidenten Trump. Sie forderten von May, ihre Einladung an Trump zu einem Staatsbesuch zurückzuziehen, und nannten seine Einreisebeschränkungen in die USA "rassistisch". Der friedliche Protestzug am Nachmittag begann an der US-Botschaft und endete in der Downing Street Nr. 10.

Die Teilnehmer trugen Plakate mit Aufschriften wie "Muslime nicht zum Sündenbock machen" oder "Theresa May, schäme dich!". Den Marsch hatten mehrere Friedens- und religiöse Gruppierungen organisiert. Sie sprachen von etwa 40.000 Teilnehmern. Ähnliche Aktionen seien in Edinburgh und im nordirischen Belfast organisiert worden. Trump hatte May kürzlich als seinen ersten Staatsgast empfangen.

Über 1,8 Millionen Menschen unterzeichneten eine Petition, die den Staatsempfang von Trump in Großbritannien verhindern soll. Als Begründung heißt es auf der Petitions-Webseite: "Donald Trumps gut dokumentierter Frauenhass und seine Vulgaritäten disqualifizieren ihn, von ihrer Majestät der Queen oder dem Prinzen von Wales (Prinz Charles) empfangen zu werden." Trump solle zwar einreisen dürfen, aber ihm dürfe kein offizieller Empfang zustehen. Nach Regierungsangaben hat die Petition keinen Einfluss auf die Einladung.

Bürgern aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen sollten Trumps Dekret zufolge für 90 Tage nicht mehr einreisen dürfen. Flüchtlingen aus aller Welt wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.