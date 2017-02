Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries sieht durch die neue US-Regierung Gefahren auf die deutsche Wirtschaft zukommen. "Was wir seit zehn Tagen erleben, ist alarmierend und irritierend. Das geht in eine völlig falsche Richtung", sagte die SPD-Politikerin der Bild-Zeitung. Zwar hätten die USA nur zehn Prozent Anteil am Export deutscher Unternehmen, Europa dagegen 60 Prozent. "Dennoch wäre eine Abschottung schlecht für die deutsche Wirtschaft und damit auch für Arbeitsplätze."

Auf die Frage nach der angemessenen Reaktion der Bundesregierung sagte Zypries: "Wir müssen reden, reden, reden! Eine solche Abschottung, wie sie Donald Trump offenbar anstrebt, schadet allen, auch der amerikanischen Wirtschaft. Manches, was Herr Trump ankündigt, ist mit den Grundsätzen der Welthandelsorganisation WTO nicht vereinbar." Eine solche Politik werde auch die Menschen in den USA treffen, "denn die US-Wirtschaft ist auf hochwertige Zulieferung angewiesen".

Zum umstrittenen Erlass von US-Präsident Donald Trump, Bürgern aus sieben muslimisch geprägten Staaten die Einreise in die USA zu verweigern, sagte Zypries: "In einer global vernetzten Wirtschaft darf es solche Diskriminierungen nach Religion oder Herkunft nicht geben."

Bundesjustizminister Heiko Maas warf Trump überzogenen Nationalismus vor. "Es ist verstörend, wenn Menschen pauschal nach ihrem Glauben oder nach ihrer Herkunft unter Generalverdacht gestellt werden", sagte Maas der Rheinischen Post. Nationalismus sei die falsche Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Nicht Stigmatisierung kompletter Nationen sei der richtige Weg, sondern internationale Zusammenarbeit auf Basis des Völkerrechts.

Der Bundesjustizminister verurteilte zugleich die Entlassung der geschäftsführenden US-Justizministerin Sally Yates, die sich gegen Trumps Einreisebestimmungen gestellt hatte. "Der Umgang der Trump-Administration mit regierungsinternen Kritikern ist besorgniserregend", sagte Maas. Statt die rechtsstaatlichen Bedenken ernst zu nehmen, greife das Weiße Haus zu Repression und Disziplinarmaßnahmen.



SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bezeichnete das Vorgehen des US-Präsidenten als unamerikanisch. "Die USA stehen doch wie kaum ein anderes Land für Aufklärung, Demokratie und freiheitliche Werte", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn Trump jetzt mit der Abrissbirne durch diese Werteordnung läuft, werde ich ihm als Kanzler sagen: Das ist nicht die Politik Deutschlands und Europas."