Die USA haben die geplante Ernennung des früheren Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde zum Leiter der UN-Mission in Libyen blockiert. Der Schritt sei als Unterstützung des Verbündeten Israel zu verstehen, teilte die neue amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley mit.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump sei "enttäuscht" darüber, dass UN-Generalsekretär António Guterres den Sicherheitsrat in einem Brief über seine Absicht informiert habe, Salam Fajjad zum Sondergesandten für Libyen zu berufen. Fajjad war von 2007 bis 2013 Regierungschef der Palästinensischen Autonomiebehörde.

UN-Diplomaten erklärten, er genieße den Rückhalt von 14 anderen Sicherheitsratsmitgliedern für eine Nachfolge des bisherigen deutschen Libyen-Sondergesandten Martin Kobler. Fajjad werde für sein Mitwirken an einer Reform der Autonomiebehörde und der Verbesserung der Wirtschaftslage in den palästinensischen Gebieten hoch geschätzt.

Bei den Vereinten Nationen haben die Palästinenser einen Beobachterstatus als Nicht-Mitgliedsstaat inne. 137 von 193 UN-Mitgliedsstaaten erkennen einen palästinensischen Staat an. Doch betonte Haley, dass die USA dies derzeit nicht täten und auch das "Signal nicht unterstützen", das eine Ernennung Fajjads innerhalb der UN senden würde. Den UN warf Haley zudem Voreingenommenheit zugunsten der Palästinensischen Autonomiebehörde zum Schaden Israels vor.

Zugleich ließ Haley durchblicken, dass der Trump-Regierung an einem Ende des Nahostkonflikts gelegen ist. "Wir ermuntern beide Seiten, direkt für eine Lösung zusammenzukommen", erklärte sie.

Israel begrüßte den amerikanischen Widerstand gegen eine Berufung Fajjads. "Das ist der Anfang einer neuen Ära bei den UN, einer Ära, in der die USA fest hinter Israel stehen und gegen alle Versuche, dem jüdischen Staat zu schaden", erklärte UN-Botschafter Danny Danon. So habe die neue US-Botschafterin deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten in Zukunft handeln, nicht nur reden werden, wenn es um die Unterstützung von Verbündeten gehe.

Die Entscheidung der USA kam vor einem für kommende Woche geplanten Treffen zwischen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und Trump im Weißen Haus. Allerdings hatte der US-Präsident in einem Interview angedeutet, dass die Gespräche mit Blick auf Israels Siedlungspolitik nicht ganz reibungslos ablaufen könnten. Trump wurde mit den Worten zitiert, dass der Ausbau von Siedlungen auf von Palästinensern beanspruchten Gebieten dem Frieden nicht förderlich sei.