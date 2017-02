Was wird diese Woche wichtig – so heißt das gemeinsame Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.

Wenn der Karneval (oder Fasching) vorbei ist, hauen die großen Parteien traditionell erst richtig auf die Pauke. Beim politischen Aschermittwoch muss vor allem Angela Merkel diese Woche beweisen, dass sie auch angreifen kann. Zumindest erwarten das viele in der CDU von ihr. Ihr neuer Gegner Martin Schulz sammelt Stimmen auch mit einer Kritik an den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010. Die hatte damals zwar die SPD umgesetzt, aber nun werden sie von der CDU verteidigt. Eine verworrene Lage, in der die Union ihr Thema und ihre Wahlkampfstrategie noch finden muss.

In den USA hat Präsident Donald Trump sein Thema schon lange gefunden: die Medien. Er schließt einige von ihnen von Pressekonferenzen im Weißen Haus aus und kommt nicht zum traditionellen gemeinsamen Dinner. Ersteres ist ein Problem für die Demokratie, Zweiteres eher ein harmloses Zeichen für die Distanz zwischen Trump und den Medien.



Am Dienstag will der Präsident im Kongress seine Steuerreformpläne vorstellen, von denen zwar schon klar ist, wem sie nutzen sollen (Mittelschicht, US-Unternehmen, Export), aber nicht, auf wessen Kosten sie gehen sollen, im Inland und im Ausland. Kritiker befürchten einen Handelskrieg. Kann Trump sein Konzept schlüssig erklären?

Hier das Gespräch zum Nachhören: