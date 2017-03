7/12

Recep Tayyip Erdoğan ist so ziemlich das Gegenbild zu Merkel: Während sie bescheiden auftritt, inszeniert er sich in seinem Palast wie ein Sultan. Merkel hat sich stets gegen einen Beitritt der Türkei zur EU gestellt, das belastete ihr Verhältnis von Anfang an. Und sie hat aus seiner Sicht den Putschversuch im vergangenen Jahr nicht schnell und entschieden verurteilt. Obwohl Erdoğan die Grundrechte in seinem Land beschneidet, Oppositionelle und Journalisten wie den "Welt"-Korrespondenten Denis Yücel verfolgt und einsperrt, und sich zum Alleinherrscher aufschwingen will, hält sie den Gesprächsfaden zu ihm. Denn für Deutschland hängt davon eine Menge ab: das Flüchtlingsabkommen mit Ankara.