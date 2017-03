Man stutzt. Im Economist, der weltweit angesehenen britischen Zeitschrift, taucht auf Seite 19 der jüngsten Ausgabe plötzlich eine nichtenglische Überschrift auf: "Eine deutsche Atombombe?" Mit ziemlicher Verspätung und unziemlicher Zuspitzung befasst sich das Blatt in dem Artikel mit einem Thema, das vor vier Monaten ein paar Tage lang Wellen schlug, seitdem aber wieder aus der Diskussion verschwunden ist.

Der FAZ-Herausgeber Berthold Kohler und der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hatten den Stein im November ins Wasser geworfen. Den Anlass dazu gab ihnen der neugewählte amerikanische Präsident Donald Trump mit Äußerungen, dass die USA den atomaren Abschreckungsschirm über Europa zuklappen und die Alte Welt sich selbst überlassen könnten.

Kiesewetter sprach sich bei der Nachrichtenagentur Reuters für eine europäische Abschreckung aus, die im Wesentlichen von Deutschland finanziert würde. Das stehe noch nicht zur Debatte, fügte er kryptisch hinzu, doch es dürfe hier keine Denkverbote geben.

Kohler wurde da um einiges deutlicher. Wenn Trump die Verteidigung Europas den Europäern überlasse, so wäre das mit unangenehmen Folgen verbunden, schrieb er. Als eine dieser Folgen nannte er "das für deutsche Hirne ganz und gar Undenkbare, die Frage einer eigenen Abschreckungsfähigkeit, welche die Zweifel an Amerikas Garantie ausgleichen könnte". Deutsche und europäische Sicherheitspolitiker, die ihrer Verantwortung gerecht werden wollten, müssten sich und ihre Länder für den Fall des Falles vorbereiten.

Holla, denkt man da. Erst recht, wenn dann auch noch Jarosław Kaczyński sich dafür ausspricht, die Europäische Union zu einer Superpower mit einem Atomwaffenarsenal auszubauen, das dem russischen Paroli bieten kann.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Die Bundesregierung hat der Diskussion über das heikle Thema mittlerweile einen Riegel vorgeschoben. Aus gutem Grunde: Es ist eine Phantomdiskussion. Die Berufung des Economist auf einen in England lehrenden Professor Maximilian Terhalle, den hierzulande kaum einer kennt ("Deutschland muss darüber nachdenken, seine eigenen Atombomben anzuschaffen, vielleicht in Zusammenarbeit mit Nachbarn"), ändert daran nichts.

Das Blatt zitiert Josef Joffe, aus einem Artikel aus dem Jahre 1984, der in keinerlei Zusammenhang mit der Nuklearfrage steht. Unverständlicherweise zitiert es nicht eine aktuelle Zeitgeist-Kolumne des ZEIT-Herausgebers. Darin erklärte Joffe überzeugend, warum Deutschland die Bombe nicht will und nicht bauen kann und warum auch die "europäische Option" eine Schimäre ist, solange es keinen europäischen Bundesstaat gibt (was ja auch Kaczyński einräumte, als er sagte: "Die Idee einer europäischen Nation ist aus der Luft gegriffen.").