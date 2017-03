Jetzt kommt er doch. Nachdem seine zuvor geplanten Auftritte abgesagt worden waren, will der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi nun am Sonntagabend in einem Kölner Hotel für die Verfassungsreform in seinem Land werben. Schon am Nachmittag wird Zeybekçi in Leverkusen erwartet, um ein Grußwort während eines Konzerts zu sprechen. Beide Termine stehen im Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP. Hintergrund ist, dass Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan ein Referendum über ein neues Präsidialsystem in der Türkei abhalten will, welches ihm mehr Macht verleihen soll.

"Wir werden uns vorbereiten", sagte ein Polizeisprecher im Hinblick auf den Auftritt des Wirtschaftsministers. Zuvor waren zwei Veranstaltungen mit Zeybekçi in Köln-Porz und Frechen abgesagt worden, auch in anderen deutschen Städten hatten türkische Politiker von Veranstaltern und Behörden keine Erlaubnis für Wahlkampfauftritte erhalten.

Die Absagen verstärkten die diplomatischen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland. Staatspräsident Erdoğan forderte, die dafür Verantwortlichen müssten wegen "Beihilfe zum Terror vor Gericht kommen". Sein Justizminister Bekir Bozdağ sprach von Menschenrechtsverletzungen und "faschistischen" Methoden deutscher Behörden. Deutsche Politiker nannten die Angriffe "völlig überzogen" und "abwegig".

"Wer bei uns reden will, muss unsere Regeln respektieren"

Zuletzt warnte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, der sich nächste Woche mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu treffen will, vor einer weiteren Zuspitzung. "Wir dürfen das Fundament der Freundschaft zwischen unseren Ländern nicht kaputt machen lassen", schrieb der SPD-Vorsitzende in einem Gastbeitrag für die Bild am Sonntag. Das deutsche Verhältnis mit der Türkei sei in diesen Tagen einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. "Wir sind gut beraten, die schwierigen Themen, die zwischen uns stehen, nicht gegeneinander aufzurechnen, schrieb Gabriel.



Er stellte sich zudem nicht grundsätzlich gegen Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zu Wahlkampfzwecken. Er mahnte aber an, sich an geltende Vorgaben zu halten. "Wer bei uns reden will, muss uns nicht nach dem Mund reden, aber er muss unsere Regeln respektieren. Die Regeln des Rechts, genauso wie die Regeln des Anstands."



Türkische Regierungsvertreter Türkische Politiker in Deutschland 10. Februar 2008: Ministerpräsident Erdoğan warnt die Türken in Deutschland vor zu viel Anpassung. "Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagt er vor etwa 16.000 Anhängern in Köln.



27. Februar 2011: Bei seinem Auftritt vor rund 10.000 Menschen in Düsseldorf fordert Erdoğan seine Landsleute zwar auf, sich zu integrieren, lehnt aber erneut eine völlige Anpassung ab: "Unsere Kinder müssen Deutsch lernen, aber sie müssen erst Türkisch lernen."



4. Februar 2014: Erdoğan wirbt auf einer Veranstaltung unter dem Motto Berlin trifft den großen Meister vor etwa 4.000 Zuhörern um Stimmen für die bevorstehende Direktwahl des türkischen Präsidenten. Mai 2014 bis Mai 2015 24. Mai 2014: Nach dem Grubenunglück im türkischen Soma kritisiert Erdoğan vor etwa 15.000 Anhängern in Köln die Berichterstattung in Deutschland. Erneut wirbt er für die Präsidentenwahl. Zur selben Stunde ziehen 45.000 Gegendemonstranten durch die Innenstadt.



12. Januar 2015: Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ruft in Berlin vor etwa 3.000 Anhängern der AKP-Partei zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf.



10. Mai 2015: Im Vorfeld der Parlamentswahl in der Türkei fordert Staatschef Erdoğan vor etwa 14.000 Anhängern in Karlsruhe, dass sich Menschen mit türkischem Migrationshintergrund integrieren, dabei aber Werte, Religion und Sprache ihrer Heimat bewahren. Nach dem Putschversuch 31. Juli 2016: Gut zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei spricht Sportminister Akif Çağatay Kılıç in Köln auf einer Pro-Erdoğan-Demonstration vor etwa 40.000 Menschen. Eine Livezuschaltung des Präsidenten auf Großleinwand wurde angesichts der aufgeheizten Stimmung zuvor verboten.



18. Februar 2017: Ministerpräsident Binali Yıldırım wirbt vor rund 10.000 Menschen in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am Referendum im April können sich auch rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland beteiligen.



2. März 2017: Aus Sicherheitsgründen verweigert die Stadt Gaggenau dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağ einen Wahlkampfauftritt. Die Stadt Köln lehnt eine Anfrage für einen Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi ab. Tags darauf wird ein Auftritt Zeybekçis in Frechen bei Köln verweigert.

Ganz anders sieht das der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer. Er verlangte, Kundgebungen türkischer Politiker in Deutschland für die Verfassungsreform zu verbieten. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es nicht tolerieren dürfen, dass die schwerwiegenden innertürkischen Konflikte nach Deutschland exportiert werden", sagte er der Welt am Sonntag.



81 Prozent für weniger Toleranz

Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern spricht sich sogar für ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker aus. "Eine gemeinsame Vorgehensweise der EU, um solche Wahlkampfauftritte zu verhindern, wäre sinnvoll", sagte Kern ebenfalls der Welt am Sonntag. Damit könnte verhindert werden, dass einzelne Länder wie Deutschland, in denen solche Auftritte untersagt würden, unter Druck der Türkei gerieten, fügte der Sozialdemokrat hinzu.

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hält dagegen. "Wir machen den Unterschied zwischen uns (in Deutschland) und einer Autokratie auf dem Weg in die Diktatur doch am besten deutlich, wenn wir zeigen, dass Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und selbstverständlich auch die Pressefreiheit für alle gleichermaßen gelten", sagte sie. Es sei ein Zeichen großer Stärke des deutschen Rechtstaates, auch unliebsame Auftritte, Meinungen und Botschaften auszuhalten.

Viele deutsche Bürger sind jedoch der Meinung, dass sich die Bundesregierung zu viel von der türkischen Regierung gefallen lasse. Laut einer Emnid-Umfrage im Auftrag der Bild am Sonntag sind 81 Prozent dieser Auffassung.