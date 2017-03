Nun durfte der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi doch in Deutschland für die äußerst umstrittene Verfassungsreform und die zunehmend repressive Politik seines Präsidenten werben. Am Sonntag trat Zeybekçi erst in Leverkusen und dann in einem Kölner Hotel auf.

Es ist in der Tat sehr schwer erträglich, wenn türkische Politiker hierzulande für ein Präsidialsystem Partei ergreifen, das die Türkei noch autoritärer und illiberaler machen wird. Aber "schwer erträglich" ist kein rechtliches Kriterium für ein Auftrittsverbot.

Gemäß der deutschen Verfassung dürfen grundsätzlich auch ausländische Politiker in Deutschland für ihre Belange Wahlkampf machen, das ist von der Meinungsfreiheit geschützt. Sie garantiert allen Menschen, also auch Besuchern aus dem Ausland, ihre Ansichten frei bekunden zu dürfen. Artikel 5 des Grundgesetzes ist ein sogenanntes Jedermannsrecht und sagt: "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern."



Dieses Recht dürfen ausländische Politiker auch auf einer Versammlung für sich in Anspruch nehmen, also auch auf einer eigens für sie einberufenen Kundgebung. Nach Artikel 8 Grundgesetz steht das Versammlungsrecht zwar nur Deutschen zu. "Alle Deutschen", steht da, "haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln." Manche behaupten deshalb auch, mit dieser Einschränkung wollte das Grundgesetz verhindern, dass fremde politische Konflikte hierzulande ausgetragen werden. Aber das stimmt so nicht. Zwar müssen in erster Linie Deutsche die Veranstaltung anmelden und sich dort versammeln, aber selbstverständlich dürfen dort auch geladene ausländische Gäste sprechen und für ihre Belange werben.

Das ist auch immer wieder geschehen und dafür gibt es unzählige Beispiele. Im Sommer 2007 etwa trat in Berlin der Wahlkämpfer und amerikanische Präsidentschaftskandidat Barack Obama vor mehr als 200.000 Menschen auf. Er durfte zwar nicht direkt vor dem Brandenburger Tor sprechen, aber vor der Siegessäule. Auch der heutige türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach Anfang 2008 als Premierminister vor rund 16.000 Zuhörern in der Köln-Arena.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

In den vergangenen Tagen nun wollten der türkische Justizminister Bekir Bozdağ im badischen Städtchen Gaggenau und der türkische Wirtschaftsminister in Porz bei Köln auf Versammlungen Wahlkampf machen. Beide wollten in Deutschland lebende Türken oder Deutschtürken mit Doppelpass für das von Präsident Erdoğan gewünschte Präsidialsystem gewinnen. Am 16. April soll darüber in einem Verfassungsreferendum abgestimmt werden. In der Türkei selbst ist das Volk darüber offenbar sehr gespalten, in der Diaspora hingegen scheint eine klare Mehrheit dafür zu sein. Für einen Sieg braucht Erdoğan darum die Stimmen der im Ausland lebenden türkischen Staatsbürger.

Bürokratie darf das Versammlungsrecht nicht einfach aushebeln

Versammlungs- und Meinungsfreiheit sind ein hohes verfassungsrechtliches Gut. Sie gehören zum Kern einer freiheitlichen Demokratie und dürfen nur ganz ausnahmsweise eingeschränkt werden. Für die Genehmigung von Versammlungen sind in der Regel die lokalen Ordnungsbehörden zuständig. Diese Genehmigung darf nur verweigert werden, wenn eine konkrete und nicht anders abwendbare Gefahr vorliegt.

Allerdings sind die Ämter oft recht erfinderisch, wenn sie eine ihnen missliebige Veranstaltung verhindern wollen. Das stellten die Bürgermeister von Gaggenau und Porz wieder einmal unter Beweis. Mal gab es angeblich zu wenig Parkplätze, mal einen zu großen und nicht mehr beherrschbaren Besucherandrang für die zu kleinen Räume, mal zu enge Anfahrtswege für die Feuerwehr.

Diese Argumente sind vorgeschoben und fadenscheinig. Denn wenn der eine Versammlungsort aus organisatorischen oder sicherheitspolitischen Gründen nicht passt, muss halt ein anderer her. Es wäre jedenfalls fatal, wenn Ordnungsbehörden das Versammlungsrecht mir nichts, dir nichts mit bürokratischen Einwänden aushebeln könnten.