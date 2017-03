Zwei Wochen vor der niederländischen Parlamentswahl liegt der Rechtspopulist Geert Wilders in Umfragen hinter der Regierungspartei. Demnach käme die liberale Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte auf rund 16,3 Prozent und wäre die stärkste politische Kraft. Wilders Partei für die Freiheit (PVV) käme nur auf 15,7 Prozent.

Für Wilders ist dies das schlechteste Umfrageergebnis in diesem Jahr. Vor einer Woche lagen beide Parteien noch gleichauf. Seit Anfang des Jahres gehen die Werte für die PVV zurück. Zuletzt hatte Wilders gesagt, Marokkaner machten die Straßen unsicher und bezeichnete sie als "Abschaum".

Die niederländische Parlamentswahl findet am 15. März statt. Auch bei einem Wahlsieg von Wilders stehen die Chancen für eine Koalitionsbeteiligung schlecht. Fast alle Parteien haben eine Zusammenarbeit mit ihm ausgeschlossen.



Die Wahl in den Niederlanden ist die erste von drei Abstimmungen in einem EU-Gründungsmitglied in diesem Jahr. Auch in Frankreich und in Deutschland, wo ebenfalls neue Parlamente gewählt werden, setzen rechtspopulistische Parteien wie der Front National und die AfD auf eine Kombination aus Anti-EU-Kurs und Abgrenzung gegen Ausländer, um Wähler zu gewinnen.