Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich entschieden gegen Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland ausgesprochen. "Ich will das nicht. Ein türkischer Wahlkampf in Deutschland hat hier nichts verloren", sagte de Maizière im ARD-Bericht aus Berlin. Er sei "politisch hart dagegen".

Ob man wie die Niederlande Einreiseverbote gegen türkische Politiker verhänge, "muss man klug abwägen", sagte der Innenminister weiter. Es gebe für solche Auftritte aber "klare Grenzen", zum Beispiel das Strafgesetzbuch. "Wer die Bundesrepublik Deutschland oder ihre verfassungsmäßige Ordnung beschimpft und böswillig verächtlich macht, macht sich strafbar. Dort wäre spätestens eine Grenze", sagte der Minister.



In den vergangenen Tagen war außerdem bekannt geworden, dass das türkische Wahlgesetz den Wahlkampf im Ausland untersagt. "Deswegen wird es auch nicht offiziell als Wahlkampf angekündigt, sondern als sonstige Auftritte. Also ich bin dagegen", sagte de Maizière.

"Ein Zeichen von Schwäche der türkischen Seite"

In den vergangenen Tagen hatten mehrere deutsche Kommunen Wahlkampfauftritte von türkischen Ministern abgesagt. Die Politiker wollten im Vorfeld des Verfassungsreferendums für die Einführung eines Präsidialsystems werben. In Ankara lösten die Absagen große Verärgerung aus, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan warf Deutschland "Nazi-Methoden" vor.

Diese Anschuldigungen stießen in Deutschland auf scharfe Kritik. De Maizière sagte dazu: "Alles, was ich da höre, ist ein Zeichen von Schwäche der türkischen Seite. Sie fürchten um die Zustimmung zu ihrem Referendum, was ja wegführt von Demokratie." Deutschland dürfe sich durch Drohungen der türkischen Regierung aber nicht beeindrucken lassen, jedes Land müsse seine eigenen Interessen vertreten. Die Regierung wolle nicht, dass Menschen in Deutschland "in Stellung gebracht werden und missbraucht werden für eine Debatte in der Türkei".

Als Reaktion auf den Streit hatte die CSU gefordert, deutsche Soldaten vom türkischen Stützpunkt Incirlik abzuziehen. Diesen Vorschlag lehnte der Innenminister ab. "Sie sind ja da nicht zum Schutz türkischer Interessen, sondern sie sind dort zum Schutz von Nato-Interessen – also auch unseren Interessen." Von Incirlik aus starten Bundeswehr-Flugzeuge zu Aufklärungsflügen über Syrien und dem Irak im Kampf gegen die Extremistenmiliz IS.

Niederlande verweigerten türkischen Politikern Einreise

In den Niederlanden eskalierte der Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker vor Anhängern Erdogans am Wochenende. Die niederländischen Behörden verweigerten Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu die Einreise mit dem Flugzeug und wiesen die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya auf dem Landweg Richtung Deutschland aus. Erdoğan erhob daraufhin auch gegen die Regierung in Den Haag Nazi- und Faschismus-Vorwürfe.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sprach sich dagegen aus, Einreiseverbote gegen türkische Regierungsmitglieder zu verhängen. "Es würde niemandem nützen, wenn der Streit jetzt auf die Spitze getrieben würde, auch denen nicht, die in der Türkei für die demokratischen Grundwerte kämpfen", sagte Kauder dem Kölner Stadt-Anzeiger. Die Nazi-Vergleiche seien aber "inakzeptabel" und "abwegig".

Bei einer ZEIT MATINEE sprach sich der Spitzenkandiat der Grünen, Cem Özdemir, für eine gemeinsame Strategie Europas bezüglich der Auftritte türkischer Regierungsmitglieder in der EU aus. "Erdoğan muss das Referendum verlieren, damit die Demokratie in der Türkei gewinnt", sagte Özdemir. Die aktuelle Situation belaste vor allem Mitgliedsstaaten, in denen es eine große Bevölkerungsgruppe mit Wahlrecht in der Türkei gibt. Diese EU-Länder dürften sich in der Debatte um die Wahlkampfveranstaltungen zum türkischen Verfassungsreferendum nicht vom Präsidenten der Türkei gegeneinander ausspielen lassen.

Schäuble knüpft Wirtschaftshilfe an Freilassung von Deniz Yücel

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht keinen Spielraum für eine wirtschaftliche Unterstützung der Türkei, solange der Welt-Korrespondent Deniz Yücel in dem Land in Haft ist. "Unter diesen Umständen ist es natürlich außergewöhnlich schwierig, daran weiterzuarbeiten", sagte Schäuble dem ZDF mit Blick auf Bitten der Türkei um engere Wirtschaftskontakte. Dies habe er auch seinem türkischen Kollegen direkt nach der Verhaftung mitgeteilt. Deutschland wolle nicht in Justizverfahren in der Türkei eingreifen. "Aber es ist völlig klar: In der jetzigen Situation zerstören die Türkei und die Verantwortlichen in der Türkei die Grundlagen für weitere Fortschritte in der Zusammenarbeit."

Schäuble sagte, die Türkei sei mindestens so sehr wie Europa auf Zusammenarbeit angewiesen. Deshalb habe jetzt auch die EU angefangen, die Mittel für den Beitrittskandidaten zu reduzieren oder zu streichen. "Wir können uns das nicht gefallen lassen. Wir möchten nicht eskalieren, da sind wir alle in der Bundesregierung einig, wir möchten nur, dass die Türkei zur Vernunft zurückkehrt."