Angesichts der angespannten Beziehungen zur Türkei hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel vor einer weiteren Eskalation gewarnt. "Wir dürfen das Fundament der Freundschaft zwischen unseren Ländern nicht kaputt machen lassen", schrieb der SPD-Chef in einem Gastbeitrag für die Zeitung Bild am Sonntag. Das Verhältnis zur Türkei sei in diesen Tagen einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. "Wir sind gut beraten, die schwierigen Themen, die zwischen uns stehen, nicht gegeneinander aufzurechnen. Gesprächskanäle zuschütten, ist keine Politik." Gabriel trifft sich am Mittwoch mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in Deutschland.

Der Außenminister sprach sich nicht generell gegen Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zu Wahlkampfzwecken aus, stellte aber klare Bedingungen. "Wer bei uns reden will, muss uns nicht nach dem Mund reden, aber er muss unsere Regeln respektieren. Die Regeln des Rechts, genauso wie die Regeln des Anstands." Gabriel fügte hinzu: "Und es ge­hört zum ge­gen­sei­ti­gen Re­spekt, Maß und Mitte ein­zu­hal­ten. Auch im Wahl­kampf, und auf bei­den Sei­ten." Zuvor waren mehrere Auftritte türkischer Politiker in Deutschland abgesagt worden.

Zur In­haf­tie­rung des Welt-Jour­na­lis­ten Denis Yücel schreibt Ga­bri­el: "Er ist ein streit­ba­rer, en­ga­gier­ter und lei­den­schaft­li­cher Jour­na­list. Deniz Yücel ins Ge­fäng­nis zu wer­fen, ist falsch und un­an­ge­mes­sen. Wir set­zen uns mit Nach­druck für seine Frei­las­sung ein." Die gegen Yücel vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan geäußerten Spionagevorwürfe bezeichnete das Auswärtige Amt in Berlin als abwegig.

Er fühle sich dem Land tief ver­bun­den, sei aber auch in gro­ßer Sorge, "dass die engen freund­schaft­li­chen Be­zie­hun­gen so vie­ler Men­schen in bei­den Län­dern unter die Räder ge­ra­ten könn­ten", schrieb Gabriel weiter. "Unser Ver­hält­nis mit der Türkei ist in die­sen Tagen einer schwe­ren Be­las­tungs­pro­be aus­ge­setzt."

Türkischer Justizminister will an Auftritten festhalten

Erdoğan hatte sich hochgradig verärgert über die Absage mehrerer Wahlkampfauftritte seiner Minister in Deutschland gezeigt. Die türkischen Minister dürften dort nicht sprechen, während Vertreter verbotener Kurdenorganisationen öffentlich das Wort ergreifen dürften, kritisierte Erdoğan. Mit Blick auf die deutschen Behörden, sagte Erdoğan: "Sie müssen wegen Unterstützung und Beherbergung von Terrorismus vor Gericht gestellt werden."

Für neuen Unmut dürfte sorgen, dass auch der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci an diesem Sonntag nicht wie geplant in Frechen bei Köln auftreten kann – der Betreiber will die Halle nicht zur Verfügung stellen. Zeybekci hatte vor der Absage nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu gesagt: "Ich werde am Sonntag wieder nach Deutschland reisen. Ich werde die mir befohlene Reise antreten, und wir sagen, der Sieg ist Allahs. Wenn wir sehen, dass sie uns wieder keine Erlaubnis geben, gehe ich von Kaffeehaus zu Kaffeehaus, von Haus zu Haus und treffe unsere Bürger trotzdem."

Die Kundgebungen stehen in der Kritik, weil eine geplante Verfassungsänderung Erdoğan erheblich mehr Machtfülle geben würde. Schon jetzt wird ihm vorgeworfen, autoritär zu regieren.