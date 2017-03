Nach zwei geplatzten Wahlkampfveranstaltungen ist der türkische Minister Nihat Zeybekçi in Köln aufgetreten und hat dabei für die Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan geworben. Ohne das angestrebte Präsidialsystem in der Türkei direkt zu erwähnen, stellte er vor allem die Anstrengungen der Türkei heraus, in den kommenden Jahren zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt zu werden.



Zeybekçi hielt seine Rede in einem Kölner Hotel vor rund 300 Zuschauern, die ihn bejubelten. Immer wieder wurde er von "Erdoğan"-Rufen unterbrochen. Nach der Rede machten mehrere Zuschauer Selfies mit dem Minister.

Mit seiner Deutschlandreise will der Minister die in Deutschland lebenden Türken umwerben. Er macht Wahlkampf für ein Ja bei dem Plebiszit am 16. April für ein Präsidialsystem in der Türkei. Es würde dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen.



Indirekt ging Zeybekci auch auf die Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und der Türkei ein. "Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben", sagte er. Die Deutschen nannte er nicht direkt, erwähnte aber, dass die Deutsch-Türken "in einem Land, das unser Freund ist" lebten.



Zuvor hatte Zeybekçi einen Termin in Leverkusen. Er kam während einem Konzert unter viel Applaus auf die Bühne, beschränkte sich aber auf ein kurzes Grußwort ohne politische Aussagen.



Erdoğan spricht von Nazi-Praktiken

Die Auftritte in Köln und Leverkusen waren mit Spannung erwartet worden, viele Pressevertreter kamen zu den Terminen. Zuvor hatten kommunale Behörden Zeybekçis geplante Veranstaltungen in Köln und Frechen wegen Sicherheitsbedenken untersagt. Schon am vergangenen Donnerstag hatte die Stadt Gaggenau eine mit Justizminister Bekir Bozdağ geplante Veranstaltung abgesagt.

Die Absagen von Wahlkampfauftritten kritisierte die türkische Regierung scharf. Erdoğan sprach am Mittag auf einer Wahlkampfveranstaltung in Istanbul von "Nazi-Praktiken" und behauptete, Deutschland habe nichts mit einer Demokratie zu tun.

Der Fraktionsvorsitzender der Union Volker Kauder (CDU) wies den Nazi-Vergleich scharf zurück. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sprach er von einem "unglaublichen und nicht akzeptablen Vorgang". Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) nannte die Äußerungen "infam, abtrus, inakzeptabel". Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner forderte Erdoğans in der Bild dazu auf, sich zu entschuldigen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) warnte vor einer weiteren Eskalation.



Türkische Regierungsvertreter Türkische Politiker in Deutschland 10. Februar 2008: Ministerpräsident Erdoğan warnt die Türken in Deutschland vor zu viel Anpassung. "Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagt er vor etwa 16.000 Anhängern in Köln.



27. Februar 2011: Bei seinem Auftritt vor rund 10.000 Menschen in Düsseldorf fordert Erdoğan seine Landsleute zwar auf, sich zu integrieren, lehnt aber erneut eine völlige Anpassung ab: "Unsere Kinder müssen Deutsch lernen, aber sie müssen erst Türkisch lernen."



4. Februar 2014: Erdoğan wirbt auf einer Veranstaltung unter dem Motto Berlin trifft den großen Meister vor etwa 4.000 Zuhörern um Stimmen für die bevorstehende Direktwahl des türkischen Präsidenten. Mai 2014 bis Mai 2015 24. Mai 2014: Nach dem Grubenunglück im türkischen Soma kritisiert Erdoğan vor etwa 15.000 Anhängern in Köln die Berichterstattung in Deutschland. Erneut wirbt er für die Präsidentenwahl. Zur selben Stunde ziehen 45.000 Gegendemonstranten durch die Innenstadt.



12. Januar 2015: Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ruft in Berlin vor etwa 3.000 Anhängern der AKP-Partei zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf.



10. Mai 2015: Im Vorfeld der Parlamentswahl in der Türkei fordert Staatschef Erdoğan vor etwa 14.000 Anhängern in Karlsruhe, dass sich Menschen mit türkischem Migrationshintergrund integrieren, dabei aber Werte, Religion und Sprache ihrer Heimat bewahren. Nach dem Putschversuch 31. Juli 2016: Gut zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei spricht Sportminister Akif Çağatay Kılıç in Köln auf einer Pro-Erdoğan-Demonstration vor etwa 40.000 Menschen. Eine Livezuschaltung des Präsidenten auf Großleinwand wurde angesichts der aufgeheizten Stimmung zuvor verboten.



18. Februar 2017: Ministerpräsident Binali Yıldırım wirbt vor rund 10.000 Menschen in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am Referendum im April können sich auch rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland beteiligen.



2. März 2017: Aus Sicherheitsgründen verweigert die Stadt Gaggenau dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağ einen Wahlkampfauftritt. Die Stadt Köln lehnt eine Anfrage für einen Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi ab. Tags darauf wird ein Auftritt Zeybekçis in Frechen bei Köln verweigert.

Am Abend legte der türkische Präsident laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu noch einmal nach: "Ich habe gedacht, der Nationalsozialismus in Deutschland ist vorbei, aber er geht noch immer weiter." Zu Berichten, dass er selbst einen Auftritt in Deutschland plane, sagte Erdoğan: "Wenn ich will, komme ich morgen. Ich komme und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder micht nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen."