Mit Unverständnis reagiert die deutsche Politik auf die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der Deutschland "Nazi-Praktiken" vorgeworfen hatte, weil einzelne Wahlkampfauftritte türkischer Minister hierzulande verboten worden waren. "Gleichsetzungen der Politik des demokratischen Deutschlands mit der des Nationalsozialismus weisen wir entschieden zurück", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Ohnehin seien NS-Vergleiche "immer absurd und deplatziert, denn sie führen nur zu einem, nämlich dazu, die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus zu verharmlosen. Das disqualifiziert sich von selbst".

Der deutsche Kanzleramtsminister Peter Altmaier nannte den Vergleich "absolut inakzeptabel". "Deutschland ist in puncto Rechtsstaatlichkeit, in puncto Toleranz und Liberalität nicht zu übertreffen", sagte der CDU-Politiker im ARD-Morgenmagazin. "Wir haben überhaupt gar keinen Grund, uns von irgendjemand in dieser Hinsicht Vorwürfe und Ratschläge geben zu lassen."

Heiko Maas (SPD) hatte den Vergleich als "abstrus, infam und abwegig" gewertet. Die Äußerungen Erdoğans zeigten, dass es in der Türkei "gar nicht mehr um rechtsstaatliche Grundsätze geht", sagte der Justizminister in der ARD-Sendung Anne Will.

Die Bundesregierung sei im ständigen Kontakt mit den Verantwortlichen in der Türkei, sagte Altmaier. "Wir werden dafür sorgen, dass die Bedeutung und die ganze Problematik der Vorgänge der letzten Tage auch in Ankara erkannt und nachvollzogen wird", sagte er.



Wahlkampfauftritte türkischer Minister sollten nicht grundsätzlich verboten werden. "Aber das muss nach Recht und Gesetz vorgehen. Das muss angemeldet werden, das muss überprüft werden", sagte Altmaier. Am Dienstag ist ein weiterer umstrittener Auftritt geplant: Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu will in Hamburg sprechen. Sigmar Gabriel trifft seinen Amtskollegen noch in dieser Woche, um über die Spannungen zu sprechen. "Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, das wieder zu normalisieren", sagte er vor einem Treffen mit EU-Kollegen in Brüssel. Zu Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in EU-Staaten habe jedes Land seine eigene Auffassung, in Deutschland gebe es eine klare Rechtslage.



Gemeinsame Türkei-Politik

Grünen-Chef Cem Özdemir appellierte an alle europäischen Länder, sich in der Frage von Auftritten türkischer Politiker nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Auch in den Niederlanden wird die Frage, ob türkische Minister für das Verfassungsreferendum am 16. April werben dürfen, ein Thema. Özdemir forderte die EU und die Parteien in Deutschland dazu auf, eine gemeinsame Türkei-Strategie zu entwickeln. Europa müsse einheitlich vorgehen.



Auch Deutschland brauche überparteilich eine gemeinsame Türkei-Politik, sagte Özdemir: "Eigentlich ist das ein Thema, das Regierung und Opposition gemeinsam bearbeiten sollten. Egal, wer regiert, die Türkei bleibt wichtig." Deutschland habe ein Interesse daran, dass die Türkei nicht näher an Russland rücke oder stärker zu Islamismus und Ultranationalismus drifte.



Türkische Regierungsvertreter Türkische Politiker in Deutschland 10. Februar 2008: Ministerpräsident Erdoğan warnt die Türken in Deutschland vor zu viel Anpassung. "Assimilierung ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagt er vor etwa 16.000 Anhängern in Köln.



27. Februar 2011: Bei seinem Auftritt vor rund 10.000 Menschen in Düsseldorf fordert Erdoğan seine Landsleute zwar auf, sich zu integrieren, lehnt aber erneut eine völlige Anpassung ab: "Unsere Kinder müssen Deutsch lernen, aber sie müssen erst Türkisch lernen."



4. Februar 2014: Erdoğan wirbt auf einer Veranstaltung unter dem Motto Berlin trifft den großen Meister vor etwa 4.000 Zuhörern um Stimmen für die bevorstehende Direktwahl des türkischen Präsidenten. Mai 2014 bis Mai 2015 24. Mai 2014: Nach dem Grubenunglück im türkischen Soma kritisiert Erdoğan vor etwa 15.000 Anhängern in Köln die Berichterstattung in Deutschland. Erneut wirbt er für die Präsidentenwahl. Zur selben Stunde ziehen 45.000 Gegendemonstranten durch die Innenstadt.



12. Januar 2015: Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu ruft in Berlin vor etwa 3.000 Anhängern der AKP-Partei zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Rassismus auf.



10. Mai 2015: Im Vorfeld der Parlamentswahl in der Türkei fordert Staatschef Erdoğan vor etwa 14.000 Anhängern in Karlsruhe, dass sich Menschen mit türkischem Migrationshintergrund integrieren, dabei aber Werte, Religion und Sprache ihrer Heimat bewahren. Nach dem Putschversuch 31. Juli 2016: Gut zwei Wochen nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei spricht Sportminister Akif Çağatay Kılıç in Köln auf einer Pro-Erdoğan-Demonstration vor etwa 40.000 Menschen. Eine Livezuschaltung des Präsidenten auf Großleinwand wurde angesichts der aufgeheizten Stimmung zuvor verboten.



18. Februar 2017: Ministerpräsident Binali Yıldırım wirbt vor rund 10.000 Menschen in Oberhausen für die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei. Am Referendum im April können sich auch rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken in Deutschland beteiligen.



2. März 2017: Aus Sicherheitsgründen verweigert die Stadt Gaggenau dem türkischen Justizminister Bekir Bozdağ einen Wahlkampfauftritt. Die Stadt Köln lehnt eine Anfrage für einen Auftritt von Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi ab. Tags darauf wird ein Auftritt Zeybekçis in Frechen bei Köln verweigert.

Der Grünen-Politiker forderte zudem "faire Bedingungen" für alle Seiten. Das bedeute für ihn, dass auch deutsche Politiker in der Türkei auftreten könnten. "Also warum nicht beispielsweise sagen, dann wollen wir auch eine Kundgebung auf dem Taksim-Platz in der Türkei machen. Ich wäre bereit, dorthin zu gehen und eine Kundgebung zu machen, wenn Ankara für meine Sicherheit garantiert", sagte Özdemir. "Ich wäre mal gespannt, wie die Antwort ist."



Auf die Irrationalität in der Türkei dürfe Deutschland nicht mit Irrationalität antworten, sagte Özdemir. Vielmehr sollte man überlegen, was dazu beitrage, dass Erdoğan das Referendum zu einer möglichen Verfassungsänderung verliere. Mit dem Referendum will der türkische Präsident seine Macht erheblich stärken, das Parlament hingegen würde durch die Einführung eines Präsidialsystems geschwächt.



An der Volksabstimmung können auch im Ausland lebende Türken teilnehmen, darunter rund 1,4 Millionen in Deutschland lebende. "Wenn er das Referendum gewinnt, dann wird die Türkei eine Art Sultanat", glaubt Özdemir.