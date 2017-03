Ein Munitionslager in der Ostukraine nahe der russischen Grenze ist in Brand geraten. Etwa 20.000 Menschen mussten am Donnerstagmorgen aus umliegenden Orten in der Gegend um die Großstadt Charkiw in Sicherheit gebracht werden, teilten die Behörden mit. Es habe mehrere Explosionen gegeben. Offenbar handelt es sich bei der Tat um einen Sabotageakt.

Anatoli Matios, Chefstaatsanwalt des Militärs, sagte, das Feuer in dem Depot Balaklja sei durch Brandstiftung verursacht worden. Angaben über die Anzahl von Verletzten gab es zunächst nicht. In dem Lager in der Stadt Balaklija werden vor allem Artilleriegeschosse und Munition aufbewahrt – insgesamt mehr als 138.000 Tonnen.

Der ukrainische Fernsehsender One Plus One berichtete, die Waffen würden vor allem gegen die prorussischen bewaffneten Regierungsgegner in der Ostukraine eingesetzt. Bereits im Dezember 2005 habe es einen Brandanschlag auf das Waffenlager gegeben. Die örtlichen Behörden teilten mit, dass die Bewohner in einem Umkreis von fünf Kilometern in Sicherheit gebracht würden. Die Stadt Charkiw wurde von prorussischen Aktivisten während des Kriegsbeginns vor etwa drei Jahren mehrmals Ziel von Anschlägen.

Nach bisher von offizieller Stelle unbestätigten Berichten kam es im Stadtzentrum Kiews etwa zur gleichen Zeit zu Schüssen. Radio Swoboda berichtete, dass unweit eines Luxushotels zwei Menschen auf der Straße erschossen wurden. Ukrainische Medien verbreiteten die Information, dass es sich bei einem der Toten um Denis Woronenkow handelt. Woronenkow soll für die Duma in Moskau gearbeitet haben.