In seiner ersten Rede vor dem Kongress hat US-Präsident Donald Trump zu einem neuen "Kapitel amerikanischer Größe" aufgerufen. Die Zeit des "kleinen Denkens" sei vorbei. Von nun an müsse das Land "von seinen Bestrebungen gestärkt und nicht von seinen Ängsten belastet werden". In seiner mehr als einstündigen Rede ging Trump auf die Themen Wirtschaft, Verteidigung und Außenpolitik sowie Arbeitsmarkt- und Einwanderungspolitik ein. Insgesamt schlug Trump vor dem Kongress aber einen deutlich versöhnlicheren Ton als in vorherigen Ansprachen an. Bei seinen Reformprojekten rief er zur Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg auf.



Konkret wolle er den Kongress um eine Summe von einer Billion Dollar bitten, sagte Trump. Diese solle durch öffentliches und privates Kapital finanziert werden und schaffe Millionen von Arbeitsplätzen. Den Amerikanern versprach Trump eine historische Steuerreform, ohne jedoch Details zu nennen.



"Um unsere Ziele im Land und im Ausland zu erreichen, müssen wir den Motor der amerikanischen Wirtschaft wieder anwerfen", betonte der US-Präsident. Unternehmen müssten leichter in den USA Geschäfte machen können. Er bekräftigte seinen Plan, eine neue Steuer auf Importe zu verhängen, während Exporte freigestellt werden sollten.

Zudem wiederholte er sein Vorhaben, das nationale Gesundheitssystem zu überarbeiten. "Ich rufe alle Demokraten und Republikaner im Kongress auf, die Amerikaner vor dem implodierenden Desaster von Obamacare zu beschützen", sagte Trump. Er erntete damit besonders starken Applaus.

Das umstrittene Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben mehrheitlich islamisch geprägten Ländern verteidigte der US-Präsident. Es sei gefährlich, Menschen unkontrolliert ins Land zu lassen. Das Einreisedekret liegt derzeit auf Eis.



Zugleich erklärte er seine Unterstützung für ein Einwanderungsgesetz – eine Reform sei möglich, wenn sie auf bessere Jobs und höhere Löhne für Amerikaner setze. "Es ist ein Grundprinzip, dass diejenigen, die ein Land betreten wollen, sich finanziell versorgen können", fügte der Präsident hinzu. "Aber in Amerika setzen wir diese Regel nicht um, und belasten unsere öffentlichen Ressourcen, auf die unsere ärmsten Bürger angewiesen sind."



Im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" will Trump auf die Zusammenarbeit mit arabischen Verbündeten bauen. "Wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, einschließlich unseren Freunden und Verbündeten in der muslimischen Welt, um diesen schändlichen Feind vom Antlitz unserer Erde auszulöschen", sagte er.



"Wir unterstützen die Nato stark", sagte Trump weiter. Er wiederholte zugleich seine Forderung, dass alle Mitglieder des Militärbündnisses ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen müssten. Die Nato hat als offizielles Ziel ausgegeben, spätestens bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts der jeweiligen Mitglieder für Verteidigungsausgaben zu verwenden. Doch die meisten Europäer liegen darunter, so auch Deutschland. Schon Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das immer wieder kritisiert.