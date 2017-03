Kim Davis hat sich den Tag extra freigenommen, auch wenn sie das 178 Dollar kostet. Die 28-jährige New Yorkerin arbeitet als Dramatikerin am Theater, aber um die Miete zu zahlen, unterrichtet sie mehrmals pro Woche Schüler, die sich auf die Aufnahmetests am College vorbereiten. Vor einigen Tagen gab sie ihnen Bescheid, dass sie heute nicht unterrichten könne. Stattdessen will sie demonstrieren, zum ersten Mal. Bezahlten Urlaub hat sie nicht, ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Lohn. Aber die zierliche junge Frau mit den blonden Haaren sagt entschlossen: "Es ist für mich kein großes Opfer."



Wenige Blocks vom Central Park entfernt mehren sich die roten Mützen, Schals und Jacken. An einem Stand werden für Kurzentschlossene rote T-Shirts verkauft. Es ist die Farbe der stillen Revolution, die die Veranstalter hinter dem Day Without A Woman ausgerufen haben – pünktlich zum Internationalen Frauentag.



Waren im Januar Millionen von Menschen auf die Straßen gegangen, um im Namen der Frauen gegen die neue Regierung von Donald Trump und ihre Agenda zu protestieren, gilt es heute, die eigene Macht auch durch Abwesenheit zu zeigen: Frauen im ganzen Land waren aufgerufen, sich den Tag freizunehmen, die Läden zu schließen und die Geldbeutel geschlossen zu lassen. Ohne uns Frauen, so die Botschaft, steht Amerika still. Ausgerechnet in der Nacht zuvor waren auch die Lichter der Freiheitsstatue vorübergehend erloschen. Ein technischer Defekt, den viele als willkommenes Solidaritätsbekenntnis umdeuteten.



An der Südspitze des Central Parks haben sich gegen Mittag ein paar Hundert Demonstrantinnen versammelt. Einige hier haben den Tag nicht freinehmen können, sie sind nur kurz in der Mittagspause vorbeigekommen. "Ich bin hier für alle, die nicht hier sein können", steht auf einem Schild. "Wir haben das Recht, wütend zu sein", ruft Carmen Perez, eine der Organisatorinnen, den Frauen auf dem Platz durch das Mikrofon zu.



"Trump hat keinen Respekt vor Frauen"

Es ist klar, gegen wen sich die Wut richtet: Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich der mächtige Bau des Plaza-Hotels, das Trump Ende der 1980er Jahre für rund 400 Millionen Dollar gekauft hat. Ein paar Blocks südlich ragt die schwarze Glasfassade des Trump Tower aus dem Häusermeer Manhattans. "Trump hat keinen Respekt vor Frauen, aber er weiß auch nicht, was für eine Macht wir haben", sagt Perez. Später kommt es zu Festnahmen, als mehrere Demonstrantinnen die Straße vor dem Hotel blockieren.



"Ich bin vor allem wegen meiner Tochter hier", sagt Amanda Price. Die New Yorkerin arbeitete bis zur Geburt ihrer Tochter als Grundschullehrerin. Sie trägt einen roten Overall, an der Strickmütze hat sie einen Anstecker der Non-Profit-Organisation Planned Parenthood, die sich vor allem für die Gesundheitsversorgung von Frauen einsetzt. "Ich hätte nie gedacht, dass meine Tochter irgendwann noch einmal die Rechte verlieren könnte, die ich als selbstverständlich betrachtet habe", sagt Price. Ihre Mutter habe für sie gekämpft, jetzt sei es eben Zeit für sie, dasselbe zu tun.



Dieses Gefühl teilen hier viele. In den wenigen Wochen seit der Amtsübernahme hat die neue Regierung in Washington die Rechte von Frauen nach Meinung vieler unter Beschuss genommen. Nur drei Tage nach dem Amtseid strich Trump Bundesgelder für Organisationen, die im Ausland darum kämpfen, Frauen sichere Abtreibungen zu ermöglichen. Einen Tag später verabschiedete das mehrheitlich republikanische Repräsentantenhaus ein Gesetz, das staatliche Gelder für Abtreibungen streicht und so vor allem einkommensschwache Frauen trifft.