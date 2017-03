Was wird diese Woche wichtig – so heißt das gemeinsame Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.

Die Saarländer haben gewählt und alle sind überrascht – sogar die CDU. Denn der viel beschworene Schulz-Effekt hat im kleinsten Bundesland zumindest nicht für einen Sieg der SPD gereicht. Die CDU hat zwar deutlich gewonnen, aber keinen Koalitionspartner außer der SPD. Unter dem Strich heißt das: Weiter so. Die Gewinner sehen im Wahlergebnis erwartungsgemäß ein Signal für die Bundestagswahl und sagen: Die Menschen wollen kein Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün. Die Verlierer sehen das Saarland als nicht repräsentativ für den Bund.

Bevor die britische Premierministerin am Mittwoch den mittlerweile berühmten Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union anwenden will, trifft sie am Montag noch schnell die schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon. Bei ihr will sie für Einigkeit plädieren. Wegen des anstehenden Brexit wollen die Schotten ein zweites Referendum über eine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich initiieren, was May ablehnt. Die Schotten hatten beim Brexit-Votum mehrheitlich gegen einen Austritt gestimmt und fühlen sich gezwungen, die EU zu verlassen. Klar ist, dass ab Mittwoch die Verhandlungen über den britischen Austritt formal beginnen können. Da bislang kein Staat die EU seit ihrer Gründung verlassen hat, gelten die Verhandlungen als Präzedenzfall und werden mit Sicherheit nicht einfach.



Ab heute können 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken, beziehungsweise Deutschtürken über das Verfassungsreferendum abstimmen – also schon vor der Wahl am 16. April in der Türkei. Wenn die Türken mehrheitlich eine Verfassungsänderung befürworten, würde das einen großen Machtzuwachs für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bedeuten. Der setzt derzeit weiterhin auf eine diplomatische Eskalation mit dem Westen. Nazivergleiche will er weiter anbringen, wenn er sie für nötig hält, und zuletzt brachte er ein zweites Referendum ins Gespräch – über die Beitrittsverhandlungen mit der EU.