Nachdem sich die Polizei lange bedeckt gehalten hatte, sind inzwischen alle drei Attentäter von London identifiziert worden. Am Dienstag nannte die Metropolitan Police (MET) den letzten Namen. Demnach waren es drei junge Männer, alle Muslime mit Migrationshintergrund aus dem Londoner Osten, die am Samstagabend auf der London Bridge mit einem Lastwagen Passanten überfuhren und anschließend auf Barbesucher einstachen: Youssef Zaghba, Khuram Shazad Butt und Rachid Redouane. Nur zwei waren schon mal als Islamisten aufgefallen, keiner galt den Behörden als potenzieller Terrorist.



Zaghba war zuletzt als Angreifer bestätigt worden. Der 22-Jährige war italienischer Staatsbürger mit marokkanischen Wurzeln. Weder die Polizei noch der britische Inlandsgeheimdienst MI5 kannten ihn. Die italienische Tageszeitung Corriere della Serra berichtet, dass er am 15. März 2016 am Flughafen Bologna aufgehalten wurde, als er nach Istanbul reisen wollte, um von dort nach Syrien zu gelangen. Auf die Frage nach dem Grund seiner Reise soll Zaghba geantwortet haben: Ich werde ein Terrorist. Daraufhin hätten ihn die italienischen Behörden festgehalten und befragt, sein Pass und Handy wurden konfisziert. Letztendlich wurde Zhagbha mangels Beweisen wieder freigelassen, in die Türkei durfte er allerdings nicht weiterreisen. Laut dem britischen Telegraph stand der junge Mann seitdem auf einer Gefährder-Liste der italienischen Sicherheitsbehörden.

Als Zaghba nach London zog, sei der britische Inlandsgeheimdienst MI5 gewarnt worden, behaupten die italienischen Behörden. Die britischen Sicherheitsdienste verneinten diesen Hinweis, man habe weder eine Warnung noch einen direkten Austausch mit den Kollegen aus Italien gehabt. Auch auf einer Liste von 23.000 Personen von Interesse sei Youssef Zaghba nicht gewesen. Ein italienischer Diplomat hat laut dem britischen Guardian daraufhin gesagt, die Information über Zaghba sei auf einer europäische Datenplattform veröffentlicht worden. Die Mutter von Youssef Zaghba ist Italienerin und lebt in der Nähe von Bologna, er soll sie regelmäßig besucht haben. Bis vor Kurzem soll der 22-Jährige in einem Restaurant in London gearbeitet haben.

Auch Rachid Redouane, 30, war bis zum Samstagabend ein Unbekannter für die britischen Geheimdienste. Laut der Metropolitan Police soll er zwei Identitäten benutzt haben, so gab er sich wahlweise als Marokkaner oder Libyer aus. Außerdem benutzte er auch einen falschen Namen, Rachis Elkhdar, und ein falsches Geburtsdatum. Laut Medienberichten soll Redouane als Konditor oder Koch gearbeitet haben.



Der 30-Jährige soll bis vor drei Monaten im Süden von Dublin gelebt haben, wo er sich insgesamt fünf Jahre aufgehalten haben soll. Außerdem soll ein von der nationalen Immigrationsbehörde (GNIB) ausgegebener Ausweis bei seiner Leiche gefunden worden sein. Der britische Guardian berichtet, er habe 2012 geheiratet und sei Vater einer 18-monatigen Tochter. Die Familie habe zuletzt in Barking im Osten von London gewohnt, bis sich das Ehepaar trennte.