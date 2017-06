Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU haben versöhnlich begonnen. Man einigte sich vor allem auf einen Zeitplan; die inhaltlichen Fragen sollen später geklärt werden. So bleibt die zentrale Frage: Wie soll die EU mit Großbritannien umgehen? Soll sie sich hart zeigen oder weich?

Die Antwort hängt von der Zeit ab, in der man sie gibt – und sie fällt heute anders aus als vor einem Jahr. Als sich damals eine Mehrheit der Briten überraschend für den Brexit entschied, erlebte die EU einen der bittersten Momente in ihrer Geschichte. Während die Brexiteers ihren Triumph feierten, verfiel die Union in Schockstarre. Nie zuvor hatte ein Mitglied die Trennung verlangt. Es war von einem drohenden Zerfall die Rede; man sprach vom Öxit, Nexit, Frexit. Plötzlich erschien die EU als Auslaufmodell der Geschichte.

Dass Donald Trump dann im November 2016 die Wahl in den USA gewann, galt als Beleg. Sein rabiates "America first" passte zu dem "We want our country back" der Brexiteers. Die Zukunft – so schien es – gehört den aggressiven Nationalisten.

Der EU gelang es dennoch, Ruhe zu bewahren und Geschlossenheit zu demonstrieren. Ihre politischen Anführer fanden schnell eine klare Linie gegenüber Großbritannien: Draußen muss es kälter sein als drinnen, lautete ihre Devise. Dahinter steckte pures Eigeninteresse. Wenn es Großbritannien nämlich draußen besser gehen sollte als in der EU, wie die Brexiteers erhofften, warum sollte man dann überhaupt Mitglied der Union bleiben? Die klare Position gegenüber Großbritannien war vor allem als Botschaft nach innen gerichtet: Es ging darum, die Zentrifugalkräfte zu bändigen.



Theresa Mays Nebelkerzen

Im Moment der Schwäche zeigte die EU Härte. Schnell formulierte sie eine konzise Verhandlungsposition. Die 27 Mitgliedstaaten brauchten genau vier Minuten, um bei einem im Frühjahr eigens einberaumten Brexit-Gipfel darüber abzustimmen. So erzeugten sie Druck auf die britische Politik.



Die Politiker hingegen, die den Brexit verantworteten, hatten keinen Plan. Ihnen fiel nichts ein außer Floskeln wie jener von Premierministerin Theresa May: "Brexit means Brexit!" Es war nicht mehr als eine Nebelkerze, um die eigene Ratlosigkeit zu verbergen.

© Michael Heck Ulrich Ladurner Redakteur im Ressort Politik, DIE ZEIT zur Autorenseite

Kaum war der Brexit durch, kam die schottische Unabhängigkeit wieder auf die Tagesordnung. Nun steht die territoriale Integrität des Königreiches auf dem Spiel – als Folge des Brexit. Die regierenden Tories bewiesen eine atemberaubende Unfähigkeit darin, das Ergebnis des Referendums in Politik umzusetzen. Theresa May gelang es, eine Wahl zu verlieren, obwohl sie wenige Monate vor dem Wahltag mit über 20 Prozentpunkten vorne lag. In diesen Tagen ist schließlich von der Gefahr eines Aufbrechens des nordirischen Konfliktes die Rede. Gewalt wäre die Folge.

Statt Großbritannien in eine helle Zukunft zu führen, treiben die Brexiteers das Land zurück in eine düstere Vergangenheit. Das Land ist heute zerrissen, schwach, orientierungslos und vom fortschreitenden Zerfall bedroht.



Die EU muss das jetzt mitbedenken. Das bedeutet nicht, dass sie ihre Kernposition aufgeben soll: Draußen ist es kälter als drinnen, dabei muss es bleiben. Aber ein schwaches, taumelndes Großbritannien ist nicht im Interesse der Union – auch wenn sich in Brüssel mitunter Häme über die Blamage der Brexiteers breitmacht, auch wenn der eine oder andere Rachegefühle hegt.



Die Zugeständnisse der EU allerdings können nicht viel mehr sein als symbolischer Natur. Die Tories haben sich verzockt. Die Briten zahlen dafür einen herben Preis. Das kann die EU nicht ändern. Sie muss auf sich selbst schauen – ohne freilich die Briten ganz aus den Augen zu verlieren. Großbritannien ist ein großes europäisches Land, das bald schon außerhalb der Grenzen der EU liegen wird. Es gibt bereits viel Instabilität an den Grenzen der Union. Mehr kann sie nicht gebrauchen.