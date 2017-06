In einer historischen Entscheidung hat der Bundestag Ja zur Ehe für alle gesagt. Bei 623 abgegebenen Stimmen sprach sich eine Mehrheit von 393 Abgeordneten für eine völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare aus. 226 Parlamentarier stimmten mit Nein, vier enthielten sich. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stimmte gegen den Gesetzentwurf.

SPD, Grüne und Linke hatten die Abstimmung gegen den Willen der Union durchgesetzt. Dennoch votierten am Ende auch mindestens 70 Unionsabgeordnete – fast jeder Vierte – für die Gleichstellung homosexueller Paare.

Vor der Debatte hatte eine Mehrheit der Abgeordneten gegen den erklärten Willen der Unionsfraktion dafür votiert, die Tagesordnung entsprechend zu erweitern. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) forderte anschließend von den Abgeordneten "wechselseitigen Respekt, den beide Positionen zweifellos verdienen".



Bislang dürfen Homosexuelle eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen, aber nicht heiraten. Der wichtigste Unterschied ist, dass Lebenspartner gemeinsam keine Kinder adoptieren dürfen.



Die CDU hat unter ihrer Parteivorsitzenden Merkel neben der Ehe schon mehrere konservative Positionen geräumt, für die es in der Gesellschaft keine Mehrheit mehr gab. Dazu gehört das Festhalten an der Atomenergie und der Wehrpflicht. Anfang der Woche dann hatte die Kanzlerin das Thema in die politische Debatte gebracht und sich überraschend für eine Abstimmung ohne sogenannte Fraktionsdisziplin – als "Gewissensentscheidung" – ausgesprochen.

Die SPD reagierte umgehend und machte sich im Anschluss für eine Abstimmung noch in dieser Woche und vor der Bundestagswahl stark. CDU und CSU nannten das einen Vertrauensbruch des sozialdemokratischen Koalitionspartners, der in diesem Fall mit der Opposition stimmen wollte. Grüne und Linke unterstützen die Ehe für alle schon lange.



Voraussichtlich am 7. Juli befasst sich der Bundesrat mit dem Gesetz. Es ist allerdings nicht zustimmungspflichtig.