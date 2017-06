Als die Golfstaaten, angeführt von Saudi Arabien, vergangene Woche ihre Beziehungen mit Nachbarland Katar abbrachen, stürmten die Bewohner der katarischen Hauptstadt Doha die Supermärkte und leerten die Regale. Sie fürchteten, die Lebensmittel könnten knapp werden — aus gutem Grund: Katar, das reichste Land der Welt, ist weitgehend abhängig von Importen.

Doch kurz vor dem Wochenende füllten sich Dohas Kühlregale wieder: mit Milch, Ayran und Labneh türkischer Marken. Das katarische Ministerium für Wirtschaft und Handel veröffentlichte ein Miniwörterbuch auf Twitter, um Einkäufern die wichtigsten türkischen Vokabeln beizubringen: "süt" für Milch, "yumurta" für Ei, und "taze" für frisch.



Die Türkei hat sich in der Katar-Krise auf Dohas Seite geschlagen, obwohl die Regierung in Ankara auch Saudi-Arabien und andere Golfstaaten zu ihren Verbündeten zählt. Präsident Recep Tayyip Erdoğan kritisierte die Blockade als "nicht gut" und versprach dem kleinen Emirat Unterstützung. Dabei geht es nicht nur um Milch und Eier: Das türkische Parlament stimmte vergangene Woche für die Stationierung von Truppen in Katar.

Naher Osten - Nachbarstaaten isolieren Katar Mehrere Staaten haben ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und Verkehrsverbindungen eingestellt. Sie werfen dem Golfstaat vor, extremistische Organisationen zu unterstützen. © Foto: Faisal Al Nasser/Reuters

Wie viele Soldaten wann nach Doha entsandt werden sollen, ist nicht klar. Die türkische Zeitung Hürriyet berichtete von 200 bis 250 Soldaten innerhalb von zwei Monaten. Die Türkei hat bereits eine Militärbasis in Katar, auf der etwa 90 Soldaten stationiert sind. Dazu will Ankara auch Kampfjets und Schiffe schicken.

Unterstützung für Hamas und die Muslimbrüder

Darüber hinaus hat sich die Türkei als Streitschlichter angeboten. Erdoğan hofft auf eine schnelle Lösung des Konflikts bis zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan — also bis Ende Juni —, denn die Krise stellte die Türkei vor ein Dilemma. Da das Land sich zunehmend von Europa abwendet, werden gute Beziehungen zu den Golfstaaten immer wichtiger. Erdoğan bemüht sich seit dem Amtsantritt des neuen saudischen Königs Salman im Jahr 2015 um eine engere Zusammenarbeit mit Riad.

Dennoch fühlt sich die Türkei auch zur Solidarität mit Katar verpflichtet. Das Emirat ist mittlerweile einer ihrer wichtigsten Partner. Kataris haben 1,5 Billionen US-Dollar in die Türkei investiert; ihnen gehören zwei türkische Banken und der Fernsehsender Digitürk. Die türkische Regierung hat außerdem nicht vergessen, dass Katar eines der ersten Länder war, das Erdoğan nach dem Putschversuch im vergangenen Sommer Unterstützung versprach.

Außenpolitisch teilen Erdoğan und Tamim Bin Hamad al-Thani, der Emir von Katar, ähnliche Interessen. Beide Länder unterstützen Rebellengruppen in Syrien, um Präsident Baschar al-Assad zu stürzen, sowie die islamistische Muslimbrüder-Bewegung Ägyptens und die palästinensische Hamas. Beide waren starke Befürworter des Arabischen Frühlings; Katars Nachrichtensender Al Jazeera entwickelte sich zum Medienorgan der Revolutionen und war damit vielen Regierungen am Golf ein Dorn im Auge. Und beide Länder verurteilten den ägyptischen Militärputsch gegen die Muslimbrüder, der 2013 dem derzeitigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi an die Macht verhalf.

Eben wegen dieser Parallelen wählt Erdoğan, der sonst eine kompromisslose Rhetorik pflegt, seine Worte in dieser Krise vorsichtig. Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten, Jemen und die Vereinigten Arabischen Emirate zeihen Doha der Terrorunterstützung: Sie sagen, das Emirat unterstütze sunnitische Extremisten und Islamisten wie den sogenannten Islamischen Staat, Al-Kaida, Hamas und die Muslimbrüder.