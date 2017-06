Der Gründer der rechtsextremen Front National (FN), Jean-Marie Le Pen, hat die Führung der Partei inklusive seiner Tochter Marine Le Pen zum Rücktritt aufgefordert. Die Parteileitung sei verantwortlich für die Ergebnisse bei den französischen Präsidenten- und Parlamentswahlen, sagte der 89-Jährige in Nanterre bei Paris.

Er war erzürnt darüber, dass ihm der Zugang zu dem Parteigebäude versagt wurde. Le Pen ließ sich dabei filmen, wie er vor dem mit einer Kette versperrten Gitter des Parteigebäudes rüttelte. Parteichefin Marine Le Pen hatte zuvor gesagt, ihr Vater sei nicht willkommen. Le Pen war aus der Partei ausgeschlossen worden, hatte aber gerichtlich durchgesetzt, den Titel des FN-Ehrenvorsitzenden behalten zu können.



Die FN-Vorsitzende sagte, sie sehe in in ihrem Vater Jean-Marie Le Pen einen politischen Gegner. Sie hatte mit ihrem Vater gebrochen und will nach der Wahlniederlage die Partei grundlegend erneuern.

Die 48 Jahre alte Marine Le Pen schaffte es beim ersten Durchgang der französischen Präsidentschaftswahl im Mai in die Stichwahl. In der zweiten Runde zog sie aber gegenüber dem sozialliberalen Emmanuel Macron den Kürzeren. Bei der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag konnte die Partei nur 8 der zusammen 577 Sitze in der Nationalversammlung für sich gewinnen.