Wer darf nun eigentlich beleidigt sein? Der türkische Präsident hat Angela Merkel mit den Nazis verglichen und ihr Nazimethoden vorgeworfen. Die Kanzlerin hat Erdoğan untersagt, zu seinen Fans in Deutschland zu sprechen. Dafür hat er in der ZEIT Merkels Deutschland vorgehalten, es begehe Selbstmord, wenn es ihn nicht reden lasse.

Man schenkt sich nichts, aber man spricht miteinander. Und dass es möglich ist, liegt vor allem an Merkel, die schwer zu beleidigen ist und sich auch gestern Abend wieder mit ihm getroffen hat. Eine Sprecherin bemerkte knapp, sie hätten über "strittige wie kooperative Aspekte der aktuellen deutsch-türkischen Beziehungen", die G20-Themen und das Flüchtlingsabkommen gesprochen. Warum macht Merkel das?

Manche meinen, die Kanzlerin habe sich mit dem Flüchtlingsabkommen von Erdoğan abhängig gemacht – und mache deshalb bei ihm auf gut Wetter, egal, was er sage. Das ist eine Legende, die nichts mit der Realität gemein hat.

Die Türkei braucht das Abkommen

Das Flüchtlingsabkommen ist ein Pakt auf Gegenseitigkeit, die Türkei braucht ihn genauso wie die EU. Erdoğan hat schon oft gedroht, er würde Flüchtlinge mit Bussen an die Grenze schicken. Getan hat er es nie, mit gutem Grund. Er weiß genau, dass die Flüchtlinge nicht mehr in Scharen kommen, seitdem es von Griechenland kein Weiterkommen mehr gibt. Die Route über Südosteuropa ist extrem unattraktiv geworden, deshalb kann Erdoğan sie kaum als Druckmittel benutzen.

Hinzu kommt das Interesse der Türkei. Erdoğan will nicht, dass die Türkei wieder wie 2015 ein großer chaotischer Bahnhofsaal für Flüchtlinge aus aller Welt wird. Auf die etwa sechs Milliarden Euro EU-Flüchtlingshilfe ist sein Land nicht zwingend angewiesen. Aber mit den EU-Milliarden hat die Türkei, die auf Kredit lebt, mehr finanziellen Spielraum.



Außerdem funktioniert das Abkommen. Seit Inkrafttreten im Juni 2016 hat die EU der Türkei bis zum Juni 2017 insgesamt 6.254 Flüchtlinge abgenommen. Im gleichen Zeitraum hat Griechenland nur 1.798 Flüchtlinge in die Türkei zurückgeschickt. Die EU nimmt der Türkei also dreimal mehr Flüchtlinge ab, als sie zurückschickt.

Die Türkei hat also beste Gründe, zum Abkommen zu stehen. Bleibt die Frage, warum Merkel Erdoğan trotz aller Beleidigungen trifft. Drei Gründe sind zu nennen.

Erstens, in der Türkei sind nach Aussagen des Auswärtigen Amts vom Juni mittlerweile neun deutsche Staatsbürger in Haft, hinzu kommt ein deutscher Menschenrechtler, der vorgestern von der türkischen Polizei einkassiert wurde. Der Welt-Korrespondent Deniz Yücel und die anderen Gefangenen kommen nicht frei, wenn Merkel gegen Erdoğan in gleicher Weise zurückholzt und das Gespräch mit ihm verweigert. Es wird nur in langen, schwierigen Verhandlungen gelingen, die Gefangenen freizubekommen.