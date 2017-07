Außenpolitik, Diplomatie, das sind Spielfelder, die in Karikaturen hin und wieder als Schachbretter dargestellt werden. Alles kalte Berechnung. Oder? Vergessen wir nicht, dass gerade Schach ein emotionales Spiel ist. Der Spieler empfindet nicht nur starke Gefühle, sondern er wirkt auch auf die Psyche des Gegners ein, um diesen zu bestimmten Zügen zu bewegen. Für die Außenpolitik gilt dies erst recht. Die formale Spieltheorie beschreibt sie nur zur Hälfte; die Beteiligten sind niemals nur rationale Akteure.

Jeder Staatsbesuch bezeugt das. Pomp und Gepränge und alle anderen protokollarischen Zeichen lassen sich durchaus rein rational lesen, und doch werden Emotionen wachgerufen: im Lande des Besuchers, dem des Besuchten sowie unter den Beteiligten des ganzen Tschingdarassambums selbst. Und mögen die Küsschen unter den Staatsmännern und -frauen auch falsch sein, ihr Nahkampf im Händeschütteln und dergleichen mehr kann körperlich real sein – siehe Donald Trump – und ist dann auch emotional ("he loves to hold my hand": Trump über Emmanuel Macron).

Das gilt für die übrige Außenpolitik nicht anders. Wirtschaftsbeziehungen oder gemeinsame Militäreinsätze können Vertrauen schaffen, Städtepartnerschaften Sympathie erzeugen, Paraden Eindruck schinden, Sanktionen das eigene Lager zusammenschweißen sowie im Lande des Gegners Unzufriedenheit schüren. Und Krieg, als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, ist erst recht ein hochgradig emotionales Geschehen.

Wechselspiel von Druck und Anreiz

Außenpolitik ist also auch Gefühlssache. Was aber, wenn die Emotionen zu Motiven werden, und nicht bloß Zielscheibe politischer Aktionen bleiben? Eine von Emotionen bestimmte Außenpolitik, was bedeutet das?

Es gibt außenpolitische Gefühlsentscheidungen, die durchaus positive Aspekte haben. Etwa dann, wenn moralische Empörung im Spiel ist. Sie kann einem Land Stärke verleihen und seine Bereitschaft wecken, Opfer zu bringen. Winston Churchills historische Entscheidung, Nazideutschland zu jedem Preis zu bekämpfen, war gewiss nicht bloß Kalkül.

Aber solche Situationen sind Ausnahmen. Der Normalfall eines außenpolitischen Problems ist die Kollision von Interessen (das können auch unterschiedlich verstandene Normen sein), die durch ein Wechselspiel von Druck und Anreiz bewältigt werden soll – und dafür muss man die Position der anderen Seite nachvollziehen können (ohne sie teilen zu müssen). Diesen hypothetischen Seitenwechsel kann die moralische Empörung aber blockieren. So war es in den sterilen Jahren vor dem Beginn der Neuen Ostpolitik.

Das Für und Wider der Sanktionspolitik lässt sich ebenfalls in diesem Zusammenhang besser verstehen. Sanktionen tragen ein emotionales Moment, wenn sie als Bestrafung verstanden werden, es gibt keine Strafe ohne emotionale Befriedigung des Strafenden. Die aber kann zum Selbstzweck werden.