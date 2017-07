Im Millerntorstadion des FC St. Pauli haben die Autonomen zu einer Pressekonferenz geladen, es geht um die "Welcome to hell"-Demonstration am Donnerstagabend, in der Darstellung der Hamburger Landesregierung eines der gefährlichsten Ereignisse der kommenden Tage. „Kein Mensch ist illegal“, steht in riesigen Lettern auf der Tribüne gegenüber. Die linke Szene ist eindrucksvoll organisiert, es gibt ein eigenes Akkreditierungsverfahren, bunte Armbänder für Medienleute und einen Raum mit Arbeitsplätzen für Journalisten.





Überraschung: Es geht erst einmal gar nicht um die Demo. Das Wort ergreifen Maria Trinidad Ramirez, 63, und Omar Esparza, 41, aus Mexiko. Die beiden berichten über Menschenrechtsverletzungen in ihrer Heimat und die schändlichen Umtriebe des internationalen Kapitals. Was sie über geschlagene, ermordete, verschwundene Mitstreiter erzählen, ist plausibel. Ihr Präsident Enrique Peña Nieto ist einer der G20-Teilnehmer.





Was versprechen sich die beiden sich von einem Bündnis mit der autonomen Szene? Was das denn bitte sei, die autonome Szene?, fragt der Leiter der Pressekonferenz zurück, immerhin einer der Anmelder der "Welcome-to-hell"-Demonstration. Na, das Bündnis, das die Demonstration angemeldet hat. Ach so, die.





Den Ausführungen des Mexikaners Esparza ist zu entnehmen, dass das Wort „autonom“ für ihn bedeute, es gehe um Eigenständigkeit und "Respekt". Am Ende ist nicht völlig klar, welche politische Perspektive die beiden Mexikaner mit einem schwarzen Block verbindet, der "Hass, Hass, Hass" und Ähnliches zu schreien pflegt. Jedenfalls endet der Vortrag der Genossin Ramirez mit der traditionellen gereckten Faust und dem Ausruf "Viva Zapata!".