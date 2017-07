Hamburg - Merkel und Trump beraten sich vor dem G20-Gipfel Die Gesprächsthemen waren der Nahe Osten, Nordkorea und die Ukraine.

Kurz vor Beginn des G20-Gipfels zeichnen sich schwierige Gespräche zwischen den teilnehmenden Regierungschefs ab. Besonders die Frage um den Klimaschutz droht die Runde bei dem zweitägigen Treffen in Hamburg zu spalten. "Natürlich werden wir auch Dissenz nicht übertünchen, sondern Dissenz auch benennen. Denn es gibt zu einigen wichtigen Fragen auch unterschiedliche Meinungen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).



Im Vorfeld des Gipfels hat sich Merkel auch mit US-Präsident Donald Trump getroffen. In dem gut einstündigen Gespräch in einem Hamburger Hotel sei über zentrale Themen der G20-Agenda diskutiert worden, teilte ein Regierungssprecher mit.

Wie bereits beim G7-Gipfel im Mai in Italien ist US-Präsident Donald Trump in der Klimafrage weitgehend isoliert. Trump hatte damals den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt. Merkel will als G20-Präsidentin und Gastgeberin des Treffens größtmögliche Gemeinsamkeit in der Klimapolitik erreichen. Wie ein möglicher Kompromiss aussehen könnte, könne sie aber noch nicht sagen. Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass die übrigen Staaten die "Unumkehrbarkeit" des Pariser Abkommens betonen wollten.

Völlig offen ist daher, ob in der Abschlusserklärung des Gipfels, die am Samstag veröffentlicht werden soll, Einigkeit beim Klimaschutz erzielt werden kann. Unterhändler der Regierungen suchen bereits nach gemeinsamen Formulierungen für die Abschlusserklärung.



Ein weiterer Streitpunkt ist die Handelspolitik. Merkel setzt sich für einen freien Welthandel auf der Basis gemeinsamer Regeln ein. Trump steht dagegen für eine protektionistische Sichtweise und will die Interessen der USA in den Mittelpunkt seiner Politik stellen. Auch IWF-Chefin Christine Lagarde und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble forderten bei Gesprächen auf dem ZEIT-Forum in Hamburg US-Präsident Trump auf, den freien Welthandel nicht zu gefährden.

Bei dem Treffen zwischen Merkel und Trump wurden auch außenpolitische Brennpunkte besprochen, wie die Provokationen aus Nordkorea, die Lage im Mittleren Osten und der Konflikt in der Ostukraine. An dem Gespräch nahmen auch Außenminister Sigmar Gabriel und sein US-Kollege Rex Tillerson sowie Trumps Tochter Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner teil. Donald Trump will sich am Freitag auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erstmals persönlich treffen. Sie werden damit bei den Gesprächen über den Klimaschutz in der großen G20-Runde fehlen, der zeitgleich stattfindet.



Spannungen vor Treffen mit Erdoğan

Am Donnerstagabend trafen sich auch Merkel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Im Hotel Atlantic posierten beide beim Handschlag. Eine Reihe von Streitpunkten belasten im Augenblick die deutsch-türkischen Beziehungen. Die Bundesregierung hatte Erdoğan zuvor einen Auftritt vor Anhängern am Rande des G20-Gipfels untersagt. Erdoğan hatte das in einem Interview der ZEIT als "sehr hässlich" bezeichnet und gesagt: "Deutschland begeht Selbstmord."



Bei dem Treffen sei es auch um "strittige wie kooperative Aspekte" der aktuellen deutsch-türkischen Beziehungen gegangen, sagte ein Regierungssprecher. Hintergrund sind wiederholte Klagen Erdoğans, dass deutsche Behörden nicht energisch genug gegen Anhänger der auch in Deutschland verbotenen kurdischen Untergrundorganisation PKK vorgehen. Erwartet wurde, dass Merkel die Festnahmen von Menschenrechtsvertretern in der Türkei und die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel anspricht. Die Bundesregierung fordert die Freilassung Yücels, den Erdoğan als deutschen Agenten und Terroristen bezeichnet hat.



Gegen den G20-Gipfel protestierten am Donnerstagabend rund 12.000 Menschen. Der Auftakt zu der Demonstration mit dem Titel "Welcome to hell" verlief zunächst friedlich. Am Abend eskalierte die Lage: Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, Demonstranten bewarfen Einsatzkräfte mit Flaschen und Gegenständen. Kurz nach dem Start erklärten die Veranstalter die Demonstration für beendet. Lesen sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog.