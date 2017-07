Saudi-Arabien und drei weitere arabische Staaten haben ihr Ultimatum für das Golf-Emirat Katar um 48 Stunden verlängert. Die Staaten seien damit einer Bitte Kuwaits nachgekommen, das in der Krise vermittelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf eine gemeinsame Erklärung der vier Staaten. Inmitten der politischen Krise brach Außenminister Sigmar Gabriel zu einer Reise in die Golfregion auf.

Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate werfen Katar Unterstützung von Terroristen vor und haben ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu dem Emirat gekappt. Sie haben 13 Forderungen vorgelegt, die Katar bis Sonntag erfüllen sollte. Neben einem Ende der Finanzierung extremistischer Organisationen, zählt dazu unter anderem auch eine Schließung des Nachrichtensenders Al-Dschasira und eine Einstellung seiner diplomatischen Beziehzungen zum Iran.



Katar hat die Vorwürfe der Staatengruppe als unbegründet bezeichnet. Außenminister Scheich Mohammed al-Thani warf Saudi-Arabien und seinen Verbündeten vor, ganz bewusst unannehmbare Forderungen gestellt zu haben. Jeder Staat könne Probleme mit Katar zur Sprache bringen, aber diese müssten durch Verhandlungen gelöst werden und nicht durch Ultimaten, sagte al-Thani.



Gabriel plädiert für Dialog mit Katar

Gabriel will sich bei seiner dreitägigen Reise in die Golfregion neutral verhalten. "Wir ergreifen nicht Partei", sagte er vor seiner Abreise. "Aber: Der Konflikt am Golf geht nicht nur die an, die dort miteinander im Zwist liegen, sondern betrifft auch uns und unsere Interessen." Das gelte für den Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat", aber auch für die Stabilität einer Region, die von Krisen, Spannungen und Krieg schwer gezeichnet sei. "Wir unterstützen mit Nachdruck die Vermittlungsbemühungen des Emirs von Kuwait. Denn was es jetzt braucht, ist ein ernsthafter Dialog zwischen den Beteiligten, um konstruktive Lösungsansätze durch Verhandlungen zu entwickeln", betonte Gabriel