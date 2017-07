US-Präsident Donald Trump hat den früheren Diplomaten und Medienkommentator Richard Grenell für den Posten des Botschafters in Deutschland nominiert. Das sagte ein Vertreter des Präsidialamts. Der Posten des US-Botschafters in Berlin ist seit sechs Monaten vakant. Der New York Times zufolge hatten sich Trump und Grenell vergangene Woche im Weißen Haus getroffen. Grenell bestätigte das Angebot zwar nicht offiziell, twitterte nach dem Treffen aber ein Foto von sich und Trump und schrieb darunter: "Danke, Mr. President."



Der 50-jährige Grenell zählt zu den engen und frühen Unterstützern Trumps und ist ein erfahrener Außenpolitiker. Unter Präsident George W. Bush war Grenell von 2001 bis 2008 Sprecher des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen. 2012 arbeitete er kurze Zeit für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney und im Jahr 2000 auch für den republikanischen Senator John McCain. Den Kandidaten Trump unterstützte Grenell bereits, als viele Republikaner dies noch nicht taten.



Grenell tritt regelmäßig bei dem konservativen Fernsehsender Fox News auf. Seine Beiträge erschienen auch im Wall Street Journal, bei Politico, CBS News oder CNN. Auch auf Twitter ist Grenell aktiv – unter anderem, um US-Medien zu kritisieren. Der Ex-Diplomat beklagte sich zuletzt immer wieder für die seiner Ansicht nach unfaire Berichterstattung über den US-Präsidenten und stellte die Kompetenz diverser Journalisten offen infrage. Grenell führt außerdem eine Beratungsfirma, die sich auf internationale PR spezialisiert hat.

Der 50-jährige Grenell stammt aus Michigan und wurde in einem streng evangelikalen Elternhaus aufgezogen. Seit 14 Jahren ist er mit seinem Partner zusammen und macht in der Öffentlichkeit auch keinen Hehl daraus. Grenell ist damit der erste Kandidat des Trump-Teams, von dem öffentlich bekannt ist, dass er homosexuell ist.





Lesen Sie die Übersicht zum Team Trump: Kabinett, Berater und Familie in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.

Trump ernannte auch neue Botschafter für Afghanistan und Russland. John Bass soll nach dem Willen des US-Präsidenten nach Kabul gehen. Noch ist der 1964 geborene Karrierediplomat US-Botschafter in der Türkei. Dort ist er seit Oktober 2014. In Kabul werde Bass "die größte Botschaft der Welt" mit einem Budget von mehreren Milliarden Dollar und 3.000 Angestellten aus den USA, Afghanistan und Drittstaaten leiten, hieß es von Seiten des Weißen Hauses.



Trump nominiert Huntsman als Russland-Botschafter

Den Großteil des vergangenen Jahrzehnts habe Bass damit verbracht, die Bemühungen der US-Regierung zu unterstützen, im Kampf gegen Terrorismus und Instabilität im Irak, Syrien und im Nahen Osten "Verbündete und Ressourcen zu mobilisieren", teilte das Weiße Haus mit. Von 2009 bis 2012 war Bass US-Botschafter in Georgien. Bevor er in das State Department eintrat, war Bass Journalist.

In Russland soll künftig Jon Huntsman die US-Interessen vertreten. Unter Ex-Präsident George Bush war Huntsman bereits Botschafter in Singapur. Unter Barack Obama war er Botschafter in China. Noch im Wahlkampf hatte Trump Huntsman als "Leichtgewicht" und "schwach" bezeichnet. Nun soll er in Moskau das schwierige Verhältnis zwischen den USA und Russland verbessern. Auch diese Personalie muss noch vom Senat bestätigt werden.