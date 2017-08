Als Brexit-Minister David Davis und EU-Verhandlungschef Michel Barnier am Ende der dritten Brexit-Verhandlungsrunde zur gemeinsamen Pressekonferenz antreten, ist die Stimmung merklich gedrückt. Schon seit Tagen hört man, die Verhandlungen steckten in einer Sackgasse.



Barnier spricht als Erster. Er kommt gleich zur Sache: Er habe David Davis mehrfach zu verstehen gegeben, wie besorgt er sei. Mit jedem Tag rücke der Brexit näher, und dieser Tag sei "der 29. März 2019, um Schlag Mitternacht". Seine Hoffnung, dass die Gespräche diese Woche vorankommen würden, seien aber enttäuscht worden. "Es hat keine entscheidenden Fortschritte bei den Kernfragen gegeben", sagt Barnier.

In Großbritannien sei man sich wohl über die Konsequenzen des EU-Austritts nicht im Klaren, fügt er dann hinzu. Er klingt dabei müde und ernüchtert. "Brexit bedeutet Brexit", wiederholt Barnier den Satz, den Premierministerin Theresa May im vergangenen Jahr monatelang abgespult hat, wenn man sie zum EU-Austritt befragt hat. "Aber den Binnenmarkt zu verlassen bedeutet auch, den Binnenmarkt zu verlassen."

David Davis ist an der Reihe. Er sagt, er habe die EU bereits Anfang der Woche um "Flexibilität und Vorstellungskraft" gebeten. Das wünsche er sich auch weiterhin. Vor allem hinsichtlich der Abfolge der Gespräche seien sich beide Seiten weiter uneins. "Großbritanniens Herangehensweise ist wesentlich pragmatischer und flexibler als die der EU."

Es betont, dass London in den vergangenen Wochen Positionspapiere zu zahlreichen Fragen veröffentlich habe, in denen die britische Regierung ihre Vorschläge unterbreitet habe. Diese Papiere, über die Davis spricht, waren nicht gut angekommen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nannte sie "nicht zufriedenstellend". Es gebe eine "enorme Menge an Fragen, die geklärt werden müssen".

Auch Michel Barnier war unbeeindruckt. Er ließ wissen, er habe die Papiere aus London "sehr sorgfältig" gelesen. Was er dabei nicht gefunden zu haben scheint: eine klare Ansage. "Wir müssen endlich anfangen, ernsthaft zu verhandeln", sagte Barnier trocken. "Wir brauchen britische Papiere, die klar sind, damit wir konstruktive Verhandlungen führen können." Je früher die "Mehrdeutigkeit" beseitigt sei, desto früher könne man über die zukünftigen Beziehungen sprechen.



Was sind die großen Streitpunkte, die dazu geführt haben, dass die Gespräche ins Stocken geraten sind?

Die zeitliche Abfolge der Gespräche

Die EU besteht darauf, dass zunächst die Umstände der Trennung geklärt werden müssten, bevor man über die zukünftigen Beziehungen zu sprechen beginnen könne. Zumindest die "Kernfragen" (darunter die Rechte der EU-Bürger, Nordirland und die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens) müssten geklärt sein, bevor an die Aufnahme von Gesprächen etwa zu einem zukünftigen Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU zu denken sei. Vor einigen Wochen ist die EU London entgegengekommen: Man könne auch dann mit den Gesprächen über die zukünftigen Beziehungen beginnen, wenn es "ausreichend Fortschritte" gegeben habe. Davon scheinen die Gespräche im Moment aber weit entfernt zu sein.

London beharrt darauf, dass man schon jetzt über die zukünftigen Beziehungen sprechen sollte. Das ist es, was Davis mit "Flexibilität und Vorstellungskraft" meint.



Die offensichtliche Sorge der EU-Verhandler: Würde man schon jetzt mit den Gesprächen zu den zukünftigen Beziehungen beginnen, könnte London die Klärung wichtiger Fragen – wie etwa zu seinen finanziellen Verpflichtungen – solange aufschieben, bis der Tag des EU-Austritts gekommen ist und das Thema unter den Tisch fällt. Schaut man sich die Verzögerungstaktik London in dieser Frage an, erscheint diese Sorge berechtigt.

Die Schlussrechnung

Zur derzeit wohl wichtigsten Frage hat sich die britische Regierung erstaunlicherweise in bislang keinem der Papiere geäußert: zu den finanziellen Verpflichtungen, die beim Brexit fällig werden. Dabei geht es unter anderem um die Kosten für langjährige Verpflichtungen, die London als EU-Mitglied eingegangen ist, um Rentenansprüche von EU-Beamten und um die Kosten der Trennung. In EU-Kreisen ist die Rede von bis zu 100 Milliarden Euro. Kritiker betrachten das als überzogen. Die Brexit-Hardliner in Großbritannien vertreten hingegen den Standpunkt, London schulde der EU gar nichts und könne den Club auch verlassen, ohne zu zahlen. Die rechtslastigen Zeitungen machen massiv gegen die Forderungen aus Brüssel Stimmung.

Die britische Regierung räumt zwar inzwischen ein, dass London eine Schlussrechnung zahlen müssen wird. David Davis erklärte nach dem Ende der dritten Verhandlungsrunde, dass London nicht nur "rechtliche, sondern auch moralische" Verpflichtungen anerkenne. Doch dann deutete er umgehend an, dass er die rechtliche Basis zahlreicher EU-Forderungen nicht anerkenne. EU-Verhandlungschef Barnier wiederum beklagte, London habe noch immer nicht klargemacht, was es zu zahlen gewillt sei.