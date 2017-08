Ein weiterer deutscher Staatsbürger sitzt bereits seit Monaten in türkischer Haft. Das hatte die Bild am Sonntag unter Berufung auf Diplomatenkreise berichtet. Das Auswärtige Amt bestätigte, dass der Fall dem Ministerium bekannt sei.

Der aus Schwerin stammende David B. war nach Informationen der Bild am Sonntag bereits im April festgenommen worden. Über seinen Fall war bislang nichts bekannt. Das Auswärtige Amt veröffentlichte keine Details. Der Mann werde konsularisch betreut und sein Fall sei auf hochrangiger Ebene gegenüber der Türkei thematisiert worden.

Dem Bericht zufolge war B. Ende vergangenen Jahres zu einer Pilgerreise nach Jerusalem aufgebrochen. Er habe auf Minderheiten und Verfolgte aufmerksam machen wollen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Freunde des Mannes. In Istanbul habe er bei einer kurdischen Familie übernachtet, später sei B. durch den Süden der Türkei gepilgert, schreibt die Bild am Sonntag. Der 55-Jährige sitze nun in einem Abschiebelager im osttürkischen Erzurum ein.

In der Türkei sind mehrere Deutsche inhaftiert, unter anderem der Journalist Deniz Yücel, die Übersetzerin Mesale Tolu und der Menschenrechtler Peter Steudtner. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vorgeworfen, die Deutschen als "Geiseln" festzuhalten, um Druck auf Berlin zu machen.

Deutschland soll türkischen Intellektuellen Angebote machen

Gabriel warnte nun jedoch auch davor, die EU-Betrittsverhandlungen mit der Türkei abzubrechen. "Darauf wartet er, weil er dann sagen kann: Guckt mal, so sind die, die wollen uns nicht", sagte Gabriel über den türkischen Präsidenten Erdoğan. Laut Gabriel gebe es unter vielen Türken "auch so etwas wie enttäuschte Liebe zu Deutschland und zu Europa." Auf diesen Enttäuschungen würde Erdoğan seine Propaganda aufbauen.

Es sei wichtig, dass Deutschland Intellektuellen, Journalisten und Wissenschaftlern, die die Türkei verlassen, Angebote mache. "Ich will, dass wir denen zeigen: Wir sind nicht gegen Türken und gegen die Türkei, im Gegenteil. Wir setzen auf eine Zeit, wo dieser große Schatz der Gemeinsamkeiten wieder wirken kann", sagte Gabriel.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz warb dagegen im ARD-Sommerinterview dafür, der Türkei ein Ultimatum zu stellen. Sollten die aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen nicht freikommen, müsse Deutschland dafür sorgen, dass die Verhandlungen der EU mit der Türkei über eine Ausweitung der Zollunion abgebrochen werden. "Können wir weiter akzeptieren, dass unschuldige Bürger unseres Landes im Rahmen einer Willkürherrschaft in Gefängnissen der Türkei schmachten?", fragte Schulz.



Schriftsteller Akhanlı kritisiert Türkei-Politik der Bundesregierung

"Wenn das dazu führt, dass uns türkischstämmige Bürger nicht wählen, okay, aber dann kann ich nicht deshalb aus diesen taktischen Erwägungen meine Prinzipien aufgeben", sagte Schulz. Türkischstämmige Wähler stimmen in Deutschland traditionell stark für die SPD.

Der deutsch-türkische Schriftsteller Doğan Akhanlı kritisierte derweil die Türkei-Politik der Bundesregierung. "Deutschland hatte zu lange zu viel Geduld mit Erdoğan", sagte er der Welt am Sonntag. Akhanlı war vergangene Woche in Spanien festgenommen worden, weil die Türkei einen Dringlichkeitsvermerk bei Interpol eingereicht hatte. Später war der Schriftsteller wieder freigekommen, am Freitag hatte Interpol die sogenannte Red Notice wieder gelöscht.

Der türkische Staatspräsident missverstehe die "Zurückhaltung als ein Zeichen von Schwäche", sagte Akhanlı der Zeitung. Erdoğan ziehe daraus den Schluss, dass er mit Europa alles machen könne. "Man muss ihm jetzt Grenzen aufzeigen." Er sprach sich auch gegen ein Ende des EU-Beitrittsprozesses der Türkei aus.