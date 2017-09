Die Unter-30-Jährigen wählen am seltensten. Der Aktivist Vincent Herr nennt sie deshalb Demokratieversager. Hat er recht? Das klären wir im Live-Interview.

Die Wahlbeteiligung der U-30-Jährigen war 2013 so gering wie in keiner anderen Altersgruppe. Gerade einmal 62 Prozent gaben ihre Stimme ab, drei Millionen Junge blieben der Wahl fern. Deshalb fordern die Aktivisten Vincent Herr und Martin Speer in einem Gastbeitrag in der aktuellen ZEIT die jungen Leute zum Wählen auf. Herr und Speer nennen sie deshalb "Demokratieversager".

Sie schreiben, die junge Generation nutze die meiste Energie bloß für sich selbst, nicht für das Allgemeinwohl. Aber stimmt das? Und reicht es denn, alle vier Jahre zum Wählen gehen aufzurufen? ZEIT Campus ONLINE interviewt am Donnerstag live um 10:00 Uhr Vincent Herr, um ihm diese Fragen zu stellen.