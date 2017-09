Jeder zehnte Wähler hat bei der heutigen Bundestagswahl die AfD gewählt – die Alternative für Deutschland wird voraussichtlich mit rund 70 Abgeordneten in den 19. deutschen Bundestag einziehen. Allen Warnrufen aus der Mitte der Gesellschaft zum Trotz und obwohl seit über einem Jahr nur noch wenige Geflüchtete neu nach Deutschland kommen.

Was macht dieser Erfolg des Rechtspopulismus mit unserer Demokratie?

Darüber spricht Maria Exner, stellvertretende Chefredakteurin bei ZEIT ONLINE mit Diana Kinnert, Autorin, Politikberaterin und langjähriges Mitglied der CDU und mit der Autorin und Aktivistin

Kübra Gümüşay, einer der prominentesten und klügsten Stimmen der Muslime in Deutschland.

Ihre Fragen können Sie während des Livestreams gern auf Facebook in die Kommentare schreiben. Wir leiten sie dann an die Gesprächspartner weiter oder auch in den Kommentarbereich unterhalb dieses Artikels.