Rieke Havertz spricht in der zweiten Folge unseres täglichen Nachrichten-Podcasts Was Jetzt? mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über die AfD. Fischer, der für ZEIT ONLINE die Kolumne Fischer im Recht geschrieben hat, hat gegen den AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt, nachdem dieser über die Politikerin Aydan Özoğuz gesagt hat, man solle sie "in Anatolien entsorgen".



SPD-Politiker Ralf Stegner hat AfD-Mitglied Björn Höcke als Nazi bezeichnet, Justizminister Heiko Maas hält Teile des AfD-Programms für verfassungswidrig. Wie soll man umgehen mit der Partei, die bei der Bundestagswahl am 24. September aller Voraussicht nach ins Parlament einziehen wird?



Außerdem geht es um den NSU-Prozess, Jean-Claude Junckers Ideen für Europa und die Olympischen Spiele 2024 in Paris.