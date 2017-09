Ist Martin Schulz verzweifelt im Wahlkampf oder kämpferisch, was hat er falsch gemacht und was richtig? In Was jetzt?, demNachrichtenpodcast von ZEIT ONLINE spricht Diane Hielscher mit SPD-Expertin Lisa Caspari. Sie begleitet den Kanzlerkandidaten Schulz während der letzten Tage im Wahlkampf und hat seine Hochs und Tiefs miterlebt. Sie sagt: "Die Verzweiflung hat Schulz schon hinter sich gelassen."



Braucht man das iPhone X für mehr als 1.000 Euro eigentlich wirklich oder kann man damit nur Panda-Emojis verschicken, die das eigene Gesicht tragen? Darüber sprechen wir mit Patrick Beuth, Redakteur im Digitalressort, der in Kalifornien dabei war, als die neuen Apple-Geräte vorgestellt wurden, und das iPhone X schon mal in der Hand hatte.

Außerdem geht es um neue Elektroautos und unseren politischen Fisch mit Twitteraccount.