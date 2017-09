Das erste Mal wird Donald Trump als US-Präsident vor der UN reden. Schon vor seiner Rede am Dienstag will er heute erreichen, dass sich die Vereinten Nationen in einer Absichtserklärung zu mehr Offenheit bei Budgetfragen verpflichten. Was von seiner Rede zu erwarten ist und welche Themen außenpolitisch derzeit für ihn wichtig sind, darüber sprechen wir in Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von ZEIT ONLINE.

Rieke Havertz wird außerdem mit Sportredakteur Christian Spiller über die neue Harmonie beim FC Bayern München sprechen. Wird sie nach dem Sieg über Mainz auch in der englischen Woche Bestand haben?



Außerdem geht es um eine mögliche Abschiebung von 40.000 Rohingya in Indien und die neue TV-Serie The Deuce.