Welche ist noch mal die wichtige Stimme bei der Bundestagswahl am Sonntag? Klingt nach einer 300-Euro- Frage bei Wer wird Millionär?, aber auch daran kann man leicht scheitern. Rieke Havertz spricht in unserem Nachrichtenpodcast Was Jetzt? mit Politikredakteur Ferdinand Otto wenige Tage vor der Wahl über das deutsche Wahlrecht.



Und die Unwettersaison geht weiter. Mit Dagny Lüdemann, Leiterin des Ressorts Wissen, sprechen wir über Tropensturm Maria und was dran ist am Eindruck, dass Stürme stärker und häufiger werden. Außerdem geht es noch um den Prozess gegen regierungskritische Journalisten in der Türkei und wie weit die Deutschen täglich pendeln.