Vier Tage vor der Bundestagswahl ist die Software PC-Wahl, mit der die Ergebnisse am Wahlabend übermittelt werden, immer noch nicht abgesichert. In unserem Nachrichtenpodcast Was jetzt? spricht Simone Gaul darüber mit Kai Biermann, Redakteur im Ressort Investigativ. Seine Recherche hatte die Sicherheitslücke aufgedeckt. Und in Myanmar hat sich die Regierungschefin Aung San Suu Kyi nach fast vier Wochen Schweigen zur Gewalt gegen die Rohingya-Minderheit in ihrem Land geäußert. Warum sie so lange schwieg, darüber sprechen wir mit Gesellschaftsredakteurin Vanessa Vu. Außerdem geht es um die letzten Sitzungen des Bundeskabinetts und die englischen Wochen in der Bundesliga.