In Mexiko bebte innerhalb von zwei Wochen zweimal die Erde. Das zweite Beben war schwächer, hat aber größere Schäden angerichtet. Wieso das so ist und wie Mexikos Frühwarnsystem funktioniert, darüber spricht Simone Gaul mit Dagny Lüdemann, Leiterin des Ressorts Wissen, in unserem werktäglichen Nachrichtenpodcast Was jetzt?.

Außerdem sprechen wir über den Wahlkampf in Dorfkneipen und an Gartenzäunen. Auf ZEIT ONLINE haben wir dafür bis zur Bundestagswahl den Blog Überland wählt, Politikredakteur Ferdinand Otto spricht über die Hintergründe dieses Formats.

Es geht auch um Sigmar Gabriels Rede vor den Vereinten Nationen und den ungarischen Film Körper und Seele.