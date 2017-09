Noch zwei Tage bis zur Wahl. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die AfD mit vielen neuen Parlamentariern in den Bundestag einziehen wird. Die meisten haben kaum Erfahrung darin, wurden aber auf ihrem Weg ins deutsche Parlament von Paul Middelhoff begleitet. Er arbeitet im Investigativressort der ZEIT und stellt die Rechten unter den Rechten der AfD vor. Außerdem erzählt er, wie er auf AfD-Parteitagen angegangen wird.

In Florenz, dem Herzen Europas, wird Theresa May ihre Brexit-Strategie erläutern. "Endlich", sagt der Wirtschafts- und Politikchef von ZEIT ONLINE, Marcus Gatzke. May kämpft mittlerweile mit Brüssel und mit ihrem Kabinett. "Die Briten sind immer für eine Überraschung gut", sagt Gatzke.

Außerdem gibt es sensationelle Nachrichten für alle Lottospieler.