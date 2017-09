Heute ist Bundestagswahl. In diesem Jahr werden viele Wähler vermutlich erst in der Kabine entscheiden, wen sie wählen. Geht es nur darum, irgendwas zu wählen, um die AfD zu schwächen? Oder gibt es doch noch Unterschiede zwischen den Parteien? Darüber spricht Simone Gaul in unserem Nachrichtenpodcast Was jetzt? mit Markus Horeld, stellvertretender Chefredakteur von ZEIT ONLINE. Der twitterte kurz vor der Wahl: "Bin so ratlos wie noch nie."



Manche haben auch einfach Google gefragt, welche Partei sie wählen sollen. Über die beliebtesten Suchanfragen zur Bundestagswahl sprechen wir mit Jana Lavrov. Sie leitet das Engagement-Team von ZEIT ONLINE und prüft jeden Tag was Nutzer im Netz besonders häufig suchen.