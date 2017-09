Wie funktionieren eigentlich Sondierungsgespräche? Üblicherweise macht der Gewinner der Wahl den anderen Parteien ein Angebot, dann wird sich ausgetauscht. In Schleswig-Holstein veranstalteten die drei Jamaikaparteien CDU, FDP, und Grüne sogar Ideenwerkstätten, um sich kennenzulernen. Mit Erfolg. Was also wird die CDU machen? Darüber reden wir mit Katharina Schuler, die für ZEIT ONLINE über die Partei von Angela Merkel berichtet. "Man wird an Schmerzgrenzen gehen", sagt sie, auch weil die CSU historisch schlecht abgeschnitten hat.



Historisch gut, gar das beste Ergebnis der noch jungen Parteigeschichte holte sich die AfD. In Sachsen sogar Gewinner der Wahl, könnte die Stimmung eigentlich besser nicht sein. Doch schon am ersten Tag tritt Frauke Petry aus der Fraktion aus. Welche Grabenkämpfe ficht die Partei aus? Tilman Steffen, für ZEIT ONLINE immer nah an der AfD dran, weiß es. Frauke Petry könnte Anlaufstelle für diejenigen werden, die im Verteilungskampf um Posten leer ausgehen.



