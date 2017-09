So schwach war die SPD noch nie, die Bundestagswahl war für die Sozialdemokraten ein Rekordtief. Gleichzeitig verbreitet die Ankündigung, in die Opposition gehen zu wollen, Aufbruchsstimmung. Was kann die SPD jetzt tun, damit Menschen sie wieder wählen? Und was hat das mit jungen Frauen zu tun? Wiebke Nauhauser spricht im Nachrichtenpodcast Was jetzt? mit Lisa Caspari, der SPD-Expertin von ZEIT ONLINE.

Und der französische Präsident Macron hat Angst vor der deutschen FDP. Warum das so ist und was eine Jamaika-Koalition mit der Zukunft Europas zu tun hat, klären wir mit Ulrich Ladurner, dem Brüssel-Korrespondenten der ZEIT. Außerdem geht es um unzufriedene Star-Trek-Fans und Frauke Petrys Abschied aus der AfD. Alle Folgen des Nachrichtenpodcasts finden Sie auf unserer Themenseite.